Senat za ratyfikacją traktatu o Eurokorpusie

Senat zgodził się w piątek na ratyfikację przez prezydenta traktatu o Eurokorpusie, konieczną, by Polska z państwa stowarzyszonego stała się pełnoprawnym członkiem tej wielonarodowej organizacji wojskowej. Za ratyfikacją opowiedziało 97 senatorów - wszyscy biorący udział w głosowaniu.

Resort obrony narodowej poinformował, że porozumienie w sprawie uzyskania przez Polskę pełnego członkostwa w Eurokorpusie zostało podpisane w czwartek w Paryżu. Obecnie Polska ma status państwa stowarzyszonego. Wraz z członkostwem Polska uzyska status państwa ramowego Eurokorpusu - współdecydującego o zadaniach i strukturze tej wielonarodowej organizacji.

W ubiegłym tygodniu Sejm wyraził zgodę - niezbędną do uzyskania członkostwa - na ratyfikację przez prezydenta traktatu o Eurokorpusie.

Eurokorpus to wielonarodowe dowództwo szybkiego reagowania z siedzibą w Strasburgu. Jego zadania to planowanie i prowadzenie operacji na rzecz organizacji międzynarodowych, jak UE, NATO i ONZ. Powołany w 1992 r. przez Francję i Niemcy rozpoczął działalność w 1993 r. Wkrótce potem Francja i Niemcy zdecydowały o otwarciu jednostki na inne państwa Unii Zachodnioeuropejskiej. Państwa ramowe Eurokorpusu - decydujące o zadaniach, strukturze i przyszłości tej formacji to oprócz krajów założycielskich Belgia, Hiszpania i Luksemburg. Państwami stowarzyszonymi - o ograniczonych obowiązkach i prawach - są Austria, Grecja, Włochy, Turcja, Rumunia i Polska.

Status państwa stowarzyszonego Polska ma od 2002 r. W 2007 r. podjęto decyzję o staraniach o pełne członkostwo, w 2011 r. podpisano deklarację o osiągnięciu przez RP statusu państwa ramowego. Planowano, że w 2019 r. dowództwo Eurokorpusu obejmie polski generał.

W 2017 r., kiedy MON ogłosiło zamiar sukcesywnego zmniejszania zaangażowania w działania Eurokorpusu, co uzasadniano przewidywanym większym zaangażowaniem tego dowództwa w działania na rzecz UE niż NATO. W 2019 r. Polska wyraziła gotowość do wstrzymania redukcji swojego udziału w Eurokorpusie z uwagi na zwiększenie udziału w działania w ramach NATO. Po ratyfikacji Traktatu i uzyskaniu przez Polskę statusu państwa ramowego w 2023 r. polski generał ma objąć rotacyjne stanowisko dowódcy Eurokorpusu. Koszty przystąpienia do Eurokorpusu w charakterze państwa ramowego, wydelegowania personelu oraz zabezpieczenia logistycznego, w tym sprzętu, oszacowano na 60 mln zł rocznie.