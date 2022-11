Senat za zrównaniem uprawnień deportowanych do pracy przymusowej przez III Rzeszę i do ZSRR

Zrównanie uprawnień osób deportowanych do pracy przymusowej przez III Rzeszę z prawami osób przymusowo zesłanych i deportowanych do ZSRR z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych zakłada przyjęta przez Senat nowelizacja ustawy o kombatantach.

Za nowelizacją głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciw, żaden Senator nie wstrzymał się od głosu. Teraz projekt trafi do Sejmu.

Wcześniej senatorowie poparli trzy poprawki. Pierwsza łączyła się z drugą, która "skraca okres represji z 6 miesięcy do 3 miesięcy w definicji określenia represji zawartej w ustawie o deportowanych". Poprawka pierwsza była konsekwencją poprawki drugiej i dotyczyła modyfikacji tytułu projektu ustawy. Ich przyjęcie spowodowało również odpowiednią modyfikację poprawki numer trzy.

Trzecia poprawka ma na celu wprowadzenie trybu wnioskowego do procedury, dzięki której ma być realizowana ustawa. "Przypomnę, że ten tryb wnioskowy będzie w tym przypadku stosunkowo mało forsujący. Wniosek, który tu proponujemy przewiduje wyrażenie chęci skorzystania z dobrodziejstw tej ustawy i automatycznie przy takim wyrażeniu chęci wprowadzenie możliwości sprawdzenia danej osoby pod względem naruszania przepisów ustawy lustracyjnej, czemu byli poddani wszyscy ci, którzy korzystali z dobrodziejstw ustawy kombatanckiej" - wyjaśniał podczas wcześniejszej komisji autor poprawki senator Jerzy Czerwiński (PiS).

"Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego został przedstawiony przez grupę senatorów, którą mam zaszczyt reprezentować. Jego celem jest nadanie osobom deportowanym do pracy przymusowej i osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR uprawnień zawartych w ustawie o kombatantach i osobach represjonowanych, które w tej chwili przysługują kombatantom i osobom represjonowanym" - mówił podczas prac nad nowelizacją sprawozdawca projektu senator Czerwiński.

"Obecny stan prawny jest taki, że jest pewnego rodzaju brak symetrii pomiędzy osobami, które były deportowane do prac przymusowych do ZSRR i przez III Rzeszę. Ten brak symetrii powoduje, że osoby deportowane do prac przymusowych do ZSRR, które są wskazane w ustawie o kombatantach, mają wyższe uprawnienia niż osoby deportowane do prac przymusowych przez III Rzeszę. W efekcie braku tej symetrii jest to odczuwane przez osoby, które mają mniejsze uprawnienia, jako pewnego rodzaju niesprawiedliwość. Chodzi tu o to, że te uprawnienia są uzależnione od kierunku geograficznego deportacji do prac przymusowych, a krzywdy, których obie grupy doznały są podobne i bardzo duże" - mówił Czerwiński.

Jak zaznaczył, przez okres ok. 30 lat miano świadomość tego braku symetrii i próbowano podejmować kroki, które miały na celu jej wyrównanie. "Ten projekt proponuje, aby w sposób ogólny zaliczyć osoby, które należą do kategorii osób deportowanych do pracy przymusowej w krąg osób, które mają podobne uprawnienia jak kombatanci" - zauważył.

Wśród dodatkowych uprawnień jakie dzięki noweli zyskają osoby nią objęte wyróżnił trzy kategorie. "Pierwsza to uprawnienia związane z dodatkiem do emerytury lub renty, które otrzymują kombatanci. Te uprawnienia będą wyższe i rodzą określone skutki prawne, skutki finansowe także. Druga kwestia to zwiększenie kwoty emerytury ze względu na uprawnienia kombatantów do tego, aby pewne okresy, które przynależą kombatantom były liczone jakby podwójnie, jeśli chodzi o kwestie emerytalne. I trzecia kwestia to dodatkowe ulgi w przejazdach środkami komunikacji publicznej, które by uzyskały osoby deportowane, które mogą dzięki tej ustawie uzyskać status taki jak kombatanci" - mówił Czerwiński.

"Ponieważ realizacja tej ustawy powinna być ze względu na osoby deportowane, które są już wiekowe, jak najszybciej wdrożona, zaproponowaliśmy w ustawie dość krótki termin jej wejścia w życie. Ale ze względu na uwagi zgłaszane podczas prac nad projektem, składam autopoprawkę, aby art. 2, który mówi o dacie wejścia w życie ustawy miał następujące brzmienie: +Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia+. Czyli dajemy co najmniej trzymiesięczny okres vacatio legis na przygotowanie wejścia w życie tej ustawy przez podmioty zobowiązane" - dodał podczas prac senator.