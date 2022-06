Senat zajmie się m.in. ustawą o wakacjach kredytowych

Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Senat zajmie się m.in. ustawą wprowadzającą wakacje kredytowe oraz wydłużającą działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 października. Omówi też ustawę zakładającą obligatoryjny zakład poprawczy dla nieletnich sprawców np. zabójstw, gwałtów i pedofilii.

45 posiedzenie Senatu zaplanowane jest na 29 i 30 czerwca. Senatorowie zajmą się przede wszystkim ustawami, uchwalonymi przez Sejm 9 czerwca br.

Wśród nich jest nowela ustawy Prawo ochrony środowiska, której celem jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań wynikających z funkcjonowania w Polsce systemu oceny i zarządzania jakością powietrza. Ustawa wydłuża też z dwóch lat do czterech czas na dokonanie przez ministra klimatu i środowiska przeglądu norm jakości m.in. dla węgla.

Z kolei ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadza mechanizmy pomocy kredytobiorcom, m.in. przewiduje możliwość czasowego zawieszenia wykonywania umowy o kredyt hipoteczny zawarty w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. W ustawie zostały zawarte także przepisy mające na celu wzmocnienie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, z którego udzielana jest pomoc kredytobiorcom w kłopotach. Zgodnie z projektem banki mają do końca roku wpłacić na ten fundusz dodatkowo 1,4 mld zł. Ustawa wydłuża też działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 października.

W porządku obrad Senatu znalazła się też ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, która wprowadza przepisy usprawniające mechanizm finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego. Obejmują one bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa na rozwój budownictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach oraz rozwiązania zmierzające do przyspieszenia realizacji inwestycji przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM).

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane wprowadza możliwość prowadzenia dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, a także uregulowanie działania portalu e-budownictwo, który ma służyć do obsługi administracyjnej usług procesu budowlanego. Zgodnie z nowymi przepisami dziennik budowy będzie można prowadzić również - tak jak obecnie - w formie papierowej, ale do 2030 r.

Celem ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich jest kompleksowe uregulowanie problematyki nieletnich, których zachowanie wymaga interwencji organów państwowych. Ustawa wprowadza obligatoryjny zakład poprawczy dla nieletnich sprawców np. zabójstw, gwałtów i pedofilii oraz możliwość wydłużenia pobytu w tym zakładzie do 24. roku życia.

Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadza możliwość doręczeń w postępowaniu sądowo-administracyjnym na wniosek adresata na wskazany przez niego adres skrytki pocztowej. Zmiana była inicjatywą Senatu.

Znajdująca się w porządku obrad Senatu nowela ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe umożliwi PKP przekazanie PLK linii kolejowych znajdujących się na gruntach o uregulowanym stanie prawnym, ale wymagających przeprowadzenia podziałów nieruchomości. Ponadto ustawa wydłuża z 2024 na 2027 r. okres, w którym będzie możliwe przekazywanie na rzecz PLK przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PLK. Ustawa zwiększa również budżet programu Kolej Plus z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej wprowadza systemy certyfikacji dla morskich farm wiatrowych i urządzeń do wyprowadzania mocy.

Nowelizacja ustawy Prawo wodne ma wdrożyć dyrektywę unijną dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych i zamknąć postępowanie wobec Polski z powodu niewdrożenia na czas regulacji dyrektywy.

Nowela ustawy Prawo geologiczne i górnicze likwiduje Specjalistyczny Urząd Górniczy i znosi urząd dyrektora SUG. Wprowadza też definicje odkrywki, kopalni i przodka, by uporządkować procedury przyznawania emerytur i rent, głównie dla górników z kopalń odkrywkowych.

Senatorowie zajmą się także nowelą ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, która przekształca Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Działalność Centrum będzie skierowana do Polaków oraz do narodu ukraińskiego, białoruskiego i części społeczeństwa rosyjskiego.

W porządku obrad jest także ustawa o zmianie nazwy AWF we Wrocławiu na Akademię Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu.

Senatorowie zajmą się także projektami dwóch uchwał: uchwały w 100. rocznicę objęcia części Górnego Śląska przez Polskę oraz uchwały w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK S.A. Wysłuchają także informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 r.