Senat zajmie się m.in. zmianami w ustawie o służbie zagranicznej

Senat, który rozpoczyna w środę dwudniowe posiedzenie, zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o służbie zagranicznej i ustawą dot. powołania Akademii Kopernikańskiej. Ma wysłuchać ponadto informacji premiera nt. możliwości uruchomienia środków dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy.

Niewykluczone, że na tym posiedzeniu izba wyższa parlamentu rozpatrzy na posiedzeniu plenarnym wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego (KO). We wtorek po południu wnioskiem zajęła się Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich.

Uchwalone pod koniec kwietnia przez Sejm ustawy - nowela dotycząca zmian w służbie zagranicznej oraz ustawa powołująca do życia Akademię Kopernikańską budzą kontrowersje. Senackie komisje opowiedziały się za ich odrzuceniem.

Przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy o służbie zagranicznej zakłada możliwość ponownej weryfikacji pracowników polskiej służby zagranicznej, zwłaszcza tych, którzy odbyli studia poza krajami sojuszniczymi Polski. Konieczność uchwalenia takiego rozwiązania rząd tłumaczył bezpieczeństwem państwa. "Ze względu na istniejące zagrożenia bezpieczeństwa w naszym regionie konieczne jest umożliwienie weryfikacji członków służby zagranicznej oraz kandydatów do pracy w tej służbie pod kątem potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa" - informowała pod koniec marca Kancelaria Premiera.

Nowelę krytykuje opozycja, która w Senacie dysponuje większością głosów. W zeszły czwartek senacka Komisja Spraw Zagranicznych rekomendowała odrzucenie ustawy. Wniosek w tej sprawie złożył szef komisji Bogdan Klich (KO), który pytał m.in. o to, po co wprowadzać dodatkowy mechanizm weryfikacji kandydatów do służby zagranicznej przy pomocy ABW, skoro są oni poddawani ocenie resortowej. Krytycznie ocenił również zawarty w ustawie postulat zlikwidowania stopnia attaché, co - według niego - zmniejsza kadrowo zasoby MSZ, naszej dyplomacji, ograniczając o ten jeden szczebel możliwości służby zagranicznej, to też ogranicza możliwość awansu i planowania drogi rozwojowej dl poszczególnych członków służby zagranicznej".

Inicjatorem ustawy o Akademii Kopernikańskiej był prezydent Andrzej Duda. Nowa instytucja miałaby wzmocnić polską kadrę akademicką i zapraszać do współpracy naukowców z całego świata. Przeciwko jej powołaniu wystąpiło jednak środowisko akademickie i naukowe oraz opozycja. We wtorek za odrzuceniem ustawy opowiedziała się senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.

Wniosek o odrzucenie nowelizacji złożył senator Bogdan Zdrojewski (KO), motywując go opiniami: Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, pracowników Polskiej Akademii Nauk, oraz młodych pracowników PAN. "Dostaliśmy opinie z różnych środowisk, poza tymi skupiającymi naukowców i ekspertów, wybitnych naukowców, są także opinie stowarzyszeń studenckich, związków zawodowych, m.in. związku zawodowego +Solidarność+. Wszystkie one są druzgocące dla tego projektu" - mówiła z kolei Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (KO).

W porządku obrad Senatu jest także nowelizacja tzw. ustawy terminalowej, związanej z planowanym przejęciem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przez PKN Orlen. Przygotowana przez posłów PiS nowela zakłada m.in., że następcy prawni PGNiG będą mogli realizować inwestycje w terminalu LNG w Świnoujściu.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, podczas prac nad ustawą w Sejmie przekonywał, że jest ona korzystna i dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, i dla fuzji PKN Orlen z PGNiG.Za przyjęciem ustawy opowiedziały się we wtorek senackie komisje: Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Senatorowie mają wysłuchać też informacji Prezesa Rady Ministrów "na temat możliwości uruchomienia środków dla Rzeczypospolitej Polskiej z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności".

Chodzi o unijny Fundusz Odbudowy. Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z tego funduszu. Rzeczniczka KE Veerle Nuyts przekazała 11 maja PAP, że polski KPO musi zawierać zobowiązania do: likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem. Pracowaliśmy z Polską w sprawie wszystkich trzech punktów i jesteśmy zadowoleni z wyników rozmów. Teraz czekamy na potwierdzenie ze strony Polski - przekazała wówczas Nuyts.

Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w piątek, że w najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania KPO. Dodał, że w zeszłą środę zakończyły się prace zespołów negocjacyjnych w tej sprawie. Polska i KE doszły do porozumienia ws. omawianych w negocjacjach "kamieni milowych" - poinformował.

Niewykluczone, że Senat na posiedzeniu plenarnym zajmie się też sprawą uchylenia immunitetu marszałka Grodzkiego. Z kolejnym wnioskiem w tej sprawie wystąpiła do Senatu w grudniu ub. roku Prokuratura Regionalna w Szczecinie, zdaniem której senator KO, pełniąc przed laty funkcję dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatora tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, przyjął korzyści majątkowe od pacjentów lub ich bliskich.

Grodzki, który jest profesorem nauk medycznych, chirurgiem, wielokrotnie zapewniał, że formułowane pod jego adresem zarzuty dotyczące korupcji nie mają podstaw. "Nigdy nie uzależniałem żadnej operacji od wpłaty jakiejkolwiek łapówki na moją rzecz" - mówił marszałek w grudniu 2019 r., gdy pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się w Radiu Szczecin.