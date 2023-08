Senator Bosacki: w tegorocznych wyborach prawdopodobnie będę startował do Sejmu

Senator KO Marcin Bosacki powiedział w czwartek PAP, że w tegorocznych wyborach prawdopodobnie będzie startował do Sejmu, a nie do Senatu. Zaznaczył, że ostateczny kształt list, w tym poznańskiej, zatwierdzą w przyszłym tygodniu władze PO. Do Sejmu z Poznania chce też kandydować lider Nowoczesnej Adam Szłapka.

Marcin Bosacki wymieniany był w ostatnim czasie, jako potencjalny lider poznańskiej listy KO do Sejmu. W czwartek zapytany przez PAP, czy nadal zamierza startować w wyborach i czy będzie otwierał poznańską listę odpisał, że "prawdopodobnie będzie starował do Sejmu, a nie do Senatu". Dodał, że ostateczny kształt list zatwierdzi Zarząd i Rada Krajowa PO w przyszłym tygodniu.

Nie odpowiedział na pytanie, czy informacje mediów nt. jego prywatnego życia mogą mieć wpływ na jego losy polityczne i ewentualny wynik wyborczy. Media poinformowały o problemach małżeńskich senatora Bosackiego. Zarówno on, jak i dziennikarka Katarzyna Bosacka nie komentują tych doniesień. W przekazanym mediom oświadczeniu Bosacki podał tylko, że "nie chce w jakikolwiek sposób komentować informacji mającej na celu wywołanie niepotrzebnej sensacji".

Wiceprzewodniczący wielkopolskiej PO Waldy Dzikowski w rozmowie z PAP zaznaczył, że nie wiadomo jeszcze, kto będzie liderem poznańskiej listy kandydatów ugrupowania w wyborach do Sejmu. "To jest w kompetencji zarządu i Rady Krajowej - czekamy na komunikat" - podkreślił.

Pytany, czy Bosacki będzie w najbliższych wyborach startował do Sejmu, czy do Senatu, Dzikowski zaznaczył, że jest to uzależnione od tego, jakie rozwiązanie za najrozsądniejsze uznają władze partyjne.

"Marcin Bosacki jest pracowity, udowodnił swoją przydatność w Senacie - bardzo dobrze go oceniam. Uważam, że jest dobrym kandydatem i do Sejmu, i do Senatu, ale nie do mnie należy rozdzielanie miejsc" - podkreślił wiceprzewodniczący wielkopolskiej PO.

W czwartkowej publikacji "Gazeta Wyborcza", powołując się na anonimową wypowiedź jednego z poznańskich polityków PO, wskazała, że zwiększyły się szanse na to, by to lider Nowoczesnej poseł Adam Szłapka otrzymał pierwsze miejsce na liście kandydatów KO z Poznania.

Waldy Dzikowski pytany przez PAP, czy rzeczywiście listę w Poznaniu mógłby otwierać lider Nowoczesnej przyznał, że on "nie ma z tym kłopotu". "Obojętnie, na którym będzie miejscu to decyzja należy do zarządu krajowego. My, jako zarząd regionu, tylko opiniowaliśmy kandydatury, czy są formalnie zgłoszone do Rady Krajowej. Adama Szłapkę oceniam bardzo pozytywnie - jest to pracowity poseł, z którym mam dobre relacje" - powiedział Dzikowski.

Lider Nowoczesnej Adam Szłapka potwierdził w czwartek PAP, że chce kandydować do Sejmu z Poznania. Podkreślił przy tym, że nie będzie komentował spraw związanych z listami kandydatów do momentu ich opublikowania. "Będziemy ogłaszać te listy dopiero wtedy, kiedy one będą gotowe" - zaznaczył.