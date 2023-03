Senator Bury nie wystartuje w wyborach parlamentarnych. Powodem konflikt z żoną

Podjąłem decyzję, że nie będę startował w najbliższych wyborach parlamentarnych i ograniczę swoją działalność publiczną – przekazał senator Jacek Bury (Polska 2050). Jako powód wskazał sprawy prywatne związane z próbą dyskredytacji go przez żonę, z którą się rozstaje.

Senator Bury został zapytany w opublikowanym w piątek wydaniu "Dziennika Wschodniego" o plotki dotyczące jego rezygnacji ze startu w jesiennych wyborach do Senatu.

"Kierując się troską o swoich bliskich podjąłem decyzję, że nie będę startował w najbliższych wyborach parlamentarnych i ograniczę swoją działalność publiczną" - potwierdził senator. "Decyzja ta jest rezultatem zaplanowanej i od ponad roku realizowanej próby dyskredytacji mnie przez moją żonę, z którą się rozstaję" - wyjaśnił Bury.

Jego zdaniem mimo, że są to kwestie prywatne, to przy "walce o finanse, czy o lepszą pozycję negocjacyjną, niejednokrotnie stosowane są nieczyste zagrania, szantaż i narzędzia o destrukcyjnym oddziaływaniu dla obu stron, ale też dla rodziny". "Nie chcę, aby moja osoba była wykorzystywana do brudnej kampanii, nie chcę w tym uczestniczyć i narażać swojej rodziny i moich przyjaciół z Polski 2050 oraz paktu senackiego na nieczyste chwyty i manipulowanie opinią publiczną z wykorzystaniem nieprawdziwych informacji fabrykowanych przeciwko mnie" - dodał senator Polski 2050.

Odparł, że nie oznacza to jednocześnie, że definitywnie zrezygnuje z polityki. Sprecyzował, że do końca tej kadencji będzie pracował normalnie. "Jestem szefem regionu partii Polska 2050 Szymona Hołowni i Lubelszczyzna, i Lublin są mi bardzo drogie. Można dbać o region i działać lokalnie nie będąc senatorem. Na ile wystarczy mi sił i zdrowia, będę angażował się w politykę" - zaznaczył dodając, że nie ma ambicji bycia politykiem krajowym.