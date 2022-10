Senator Frankiewicz (KO) o ustawie wydłużającej kadencję samorządów: wpadniemy z deszczu pod rynnę

Wejście w życie ustawy przedłużającej kadencje samorządów spowoduje stałą kolizję wyborów samorządowych z wyborami do europarlamentu; wpadniemy z deszczu pod rynnę - uważa senator KO Zygmunt Frankiewicz. Nie godzimy się na niszczenie samorządu - wskazywał Wadim Tyszkiewicz (senator niezależny).

Pod koniec września Sejm przyjął ustawę autorstwa PiS, która wydłuża kadencje samorządów do 30 kwietnia 2024 r. Ma ona na celu rozdzielenie dat wyborów parlamentarnych i samorządowych, które zgodnie z kalendarzem wyborczym powinny odbyć się jesienią 2023 r. W środę w południe zebrała się senacka Komisje Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza, by rozpatrzyć ustawę.

Przed posiedzeniem komisji odbyła się konferencja prasowa z udziałem m.in. senatora niezależnego Krzysztofa Kwiatkowskiego. "Władza, która buduje dialog z obywatelem, szanuje konstytucyjne terminy" - przekonywał Kwiatkowski. Tym bardziej - dodał - że frekwencja wyborcza w Polsce jest niestety dużo niższa niż w wielu państwach UE. Kwiatkowski zarzucił działaczom PiS m.in., że "zrośli się z władzą, przyzwyczaili się, że państwo to oni". "Ustrojem państwa są obywatele, a nie aktywiści PiS, którzy +obsiedli+ wszelkie możliwe organa władzy publicznej" - stwierdził.

Senator KO Zygmunt Frankiewicz wskazywał zaś, że o tym, iż w przyszłym roku dojdzie do zbiegu wyborów parlamentarnych i samorządowych, wiadomo było od prawie pięciu lat. "Można powiedzieć, że tą ustawą wpadniemy z deszczu pod rynnę" - ocenił. Uzasadniał, że w efekcie wejścia w życie ustawy dojdzie do stałej kolizji wyborów samorządowych z wyborami do europarlamentu (planowanymi na wiosnę 2024 r. - PAP).

Frankiewicz przekonywał, że "nie ma dobrych argumentów", które przemawiałyby za przedłużeniem kadencji samorządów. Według niego, "mówienie, że samorządy mogą sobie nie poradzić z organizacją tych wyborów, jest pozbawione podstaw". "Te wybory mogą być rozsunięte o 1,5 miesiąca i tu nie ma problemów z ich organizacją" - wskazywał.

Inny senator KO Aleksander Pociej mówił m.in., że "czas, w którym jest złożony ten projekt, jest bardzo zły". "Obywatele mają prawo do poczucia stabilności i to jest kolejna ustawa, która destabilizuje ich świat w tej chwili w bardzo ważnym zakresie, czyli zakresie wyborów" - zaznaczył.

Senator niezależny Wadim Tyszkiewicz ocenił, że "projekt tej ustawy dowodzi tylko tego, że rzeczywiście dziś Polską rządzi zorganizowana grupa przestępcza, która dla swoich celów, dla interesu partyjnego jest gotowa łamać konstytucję i łamać prawo". "My nie godzimy się na niszczenie samorządu, na dbanie o interes partyjny i stawianie tego interesu partyjnego ponad interes narodowy. I będziemy protestować i głosować przeciwko tej ustawie" - oświadczył.

Obecny na konferencji Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich wskazywał, że samorządowcy zostali wybrani na pięć lat. "Na tyle dali nam mandat obywatele. W tej chwili jakieś odgórne przesuwanie tej kadencji, wydłużanie jest nielojalnością w stosunku do mieszkańców w Polsce" - ocenił. Zauważył również, że w roku 2005 wybory prezydenckie i parlamentarne dzieliła dwutygodniowa przerwa. "Bez problemu sobie daliśmy radę" - dodał.

Ustawa przewiduje, że kadencje rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw, rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która upływa w 2023 r., ulega przedłużeniu do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 r. w związku z tym, że w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 r.). Jesienią 2023 r. przypada także konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (ostatnie odbyły się 13 października 2019 r.). Na wiosnę 2024 r. wypadają natomiast wybory do Parlamentu Europejskiego (ostatnie odbyły się 26 maja 2019 r.).