Senator Kwiatkowski: apelujemy, by kształt projektu ws. SN został uzgodniony z opozycją na etapie prac sejmowych

Apelujemy, by PiS uzgodnił z opozycją kształt projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym na etapie prac sejmowych; wówczas, gdy ustawa opuści Sejm, Senat nie będzie musiał zgłaszać żadnej poprawki - powiedział we wtorek senator Krzysztof Kwiatkowski (niezrz.).

W tym tygodniu Sejm ma zająć się projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Pierwsze czytanie projektu wyznaczono na środę, 11 stycznia.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej senatorów dziennikarze pytali m.in. kiedy izba wyższa mogłaby się zająć projektem noweli ustawy o SN oraz w jakiej formie nowela powinna przyjść do Senatu, by wprowadzono jak najmniej poprawek. Senatorowie pytani byli też o słowa szefa sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Marka Asta, który - odnosząc się do projektu - mówił w poniedziałek, że "nie ma takiego napięcia, żeby to już w tym tygodniu rozpatrzyć i przejść przez pierwsze, drugie czytanie i głosowanie".

"Informacja, że PiS się nie spieszy z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, która realizuje kamienie milowe w obszarze praworządności to informacja, że PiS się nie spieszy, by Polska, Polki, Polacy otrzymali pieniądze z funduszy europejskich. To informacja, że PiS się spieszy wyłącznie do utrzymania władzy, ale nie do tego, by tę władzę racjonalnie sprawować" - odpowiedział senator Kwiatkowski.

Dodał, że "ze strony Senatu płynie jedna rada dla parlamentarzystów PiS". "Te pieniądze są jak najszybciej Polsce potrzebne, dlatego prosimy i apelujemy, a tak naprawdę w imieniu naszych obywateli żądamy, by PiS kształt tej ustawy uzgodnił z opozycją już w Sejmie, by uzgodnił wszystkie kluczowe uwagi opozycji w projekcie, który opuści Sejm i wtedy Senat nie będzie musiał zgłaszać żadnej poprawki, w trybie natychmiastowym zakończymy bieg ustawy" - zaznaczył Kwiatkowski. "Licząc także na to, że PiS w tym zacietrzewieniu politycznym potrafi się także dogadać z prezydentem, który jest reprezentantem tego środowiska politycznego i że ten projekt będzie szybko podpisany" - dodał.

Senator KO Marcin Bosacki powiedział z kolei, że "po to, by nie przepadły te ogromne fundusze, na które czekają Polacy, polskie firmy, samorządy, pacjenci, czyli te 160 mld zł, wreszcie PiS musi wziąć się do roboty i przestać upierać się przy upolitycznieniu sądów, zwłaszcza Sądu Najwyższego".

Projekt nowelizacji ustawy o SN, który PiS złożyło w Sejmie 13 grudnia ub.r., według autorów, ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO. Założenia projektu - jak informowano - były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli.

Zgodnie z projektem sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Propozycja nowelizacji przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także sposób badania bezstronności sędziego.

Dwa dni po złożeniu projektu zmian w ustawie o SN, prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie współuczestniczył w jego przygotowaniu ani nie konsultowano go z nim. Zaznaczył, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować. Zaapelował jednocześnie o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem.

Negatywnie o projekcie wypowiedział się też minister sprawiedliwość, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Oświadczył, że resort sprawiedliwości i SP nie zaakceptują projektu o SN w przedłożonej przez PiS formie. Jego zdaniem, proponowane przepisy naruszają konstytucję w wielu miejscach i ingerują głęboko w polską suwerenność. Ziobro poinformował wtedy, że SP oczekuje od premiera rozmów o proponowanych przepisach. W ubiegłą środę w KPRM odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z parlamentarzystami Solidarnej Polski ws. projektu nowelizacji ustawy o SN. Było to drugie spotkanie szefa rządu z politykami SP w tej sprawie; pierwsze odbyło się 23 grudnia ub.r.

Jak informowali przedstawiciele KO, były ustalenia sejmowych ugrupowań opozycyjnych w sprawie trzech zasadniczych poprawek do projektu nowelizacji ustawy o SN. Dotyczą one: przekazania kwestii dyscyplinarnych sędziów Izbie Karnej SN, przywrócenia dawnego trybu wyłaniania Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów oraz zniesienia tzw. ustawy kagańcowej, czyli noweli Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym z końca 2019 r., która wprowadziła odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk mówił we wtorek w Polsat News, że zgłaszanie poprawek to prawo parlamentu, ale ewentualne poprawki do projektu noweli ustawy o SN zwiększają ryzyko, że trzeba będzie ponownie otworzyć dyskusję z Komisją Europejską o tym, czy rozwiązania po poprawkach wypełniają kamienie milowe.