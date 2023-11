Senator Kwiatkowski: mam nadzieję, że klub PiS zgłosi jeszcze kandydata na wicemarszałka Senatu

Jest wakat i mam nadzieję, że klub PiS zgłosi jeszcze kandydata na wicemarszałka Senatu - powiedział senator Krzysztof Kwiatkowski po odrzuceniu przez Senat kandydata tego klubu Marka Pęka. Jego zdaniem, wpływ na wynik głosowania mogło mieć ukaranie Pęka przez komisję regulaminową w poprzedniej kadencji.

Kwiatkowski, który uzyskał mandat senatora z ramienia Paktu Senackiego, był pytany przez dziennikarzy o przyczyny odrzucenia kandydata PiS na wicemarszałka Senatu.

"To trzeba pytać każdego z pań i panów senatorów" - powiedział senator. Dodał jednak, że na wynik głosowania prawdopodobnie wpływ miało to, że w poprzedniej kadencji Pęk został ukarany przez komisję regulaminową "za sposób, w jaki odnosił się do innych pań i panów senatorów".

We wrześniu senacka komisja ukarała Marka Pęka zwróceniem uwagi za wpis w mediach społecznościowych z lipca o treści: "W Senacie obrady powoli dobiegają końca. Przed nami głosowania - pod osłoną nocy prorosyjska większość odrzuci zapewne ustawę o Komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce...".

Kwiatkowski zauważył, że w związku z nieuzyskaniem przez Pęka większości, stanowisko wicemarszałka Senatu nie jest obsadzone. "Jest wakat i klub PiS, mam nadzieję, że zgłosi kandydata" - powiedział.

Szef senackiej części klubu PiS Stanisław Karczewski oświadczył jednak, że PiS nie zmieni kandydata. "Jeśli będzie wakat, jeśli będzie możliwość zgłoszenia kandydatury na wicemarszałka, to będziemy w dalszym ciągu zgłaszać pana marszałka Pęka" - zapowiedział.

"Jeśli nie zostanie wybrany - to jest moje przekonanie, oczywiście będziemy podejmować decyzję polityczną - ja będę rekomendował, aby w tym Senacie zdominowanym przez, jak się okazuje, niedemokratyczne formacje polityczne, nie było naszego przedstawiciela" - podkreślił Karczewski.

W poniedziałek wieczorem Senat wybrał wicemarszałków Izby. Zostali nimi: Magdalena Biejat (Lewica), Michał Kamiński (UED) i Rafał Grupiński (KO). Poparcia Izby nie uzyskał tylko Marek Pęk.