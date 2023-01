Senator Kwiatkowski: zamówiłem ekspertyzy ws. ustawy o SN

Zamówiłem ekspertyzy konstytucyjne do ustawy o Sądzie Najwyższym - powiedział PAP przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski (niez.). Jest prawdopodobne, że Senat zajmie się tą ustawą na dodatkowym posiedzeniu w przyszłym tygodniu.

Sejm uchwalił w piątek 13 stycznia nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Według jej autorów ma ona wypełnić kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Ustawa trafiła do Senatu. W piątkowym głosowaniu żadna z 14 poprawek opozycji nie uzyskała poparcia, ale mimo to zdecydowana większość opozycji wstrzymała się od głosu, umożliwiając przyjęcie ustawy. Analogiczne do sejmowych poprawki, według zapowiedzi polityków opozycji, mogą być zgłoszone w Senacie.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki nie wykluczył, że jeszcze w styczniu zwołane zostanie dodatkowe posiedzenie Senatu, by zająć się ustawą o SN. Według nieoficjalnych informacji takie posiedzenie mogłoby się odbyć 25 lub 26 stycznia (w tych dniach obraduje Sejm). Decyzja ma zapaść najpóźniej w środę. Na razie najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowane jest na 8-9 lutego br.

Na razie projekt ustawy o SN został skierowany do senackich komisji ustawodawczej oraz komisji praw człowieka, praworządności i petycji.

"Zamówiliśmy dodatkowe ekspertyzy konstytucjonalistów i w oparciu o te opinie będziemy przygotowywać ewentualne poprawki" - powiedział PAP szef senackiej komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski (Koło Senatorów Niezależnych).

Przyznał, że w tej chwili jeszcze trudno powiedzieć, czy będą jakiekolwiek poprawki, bo może również zapaść decyzja o odrzuceniu ustawy.

Odrzucony w Sejmie blok 14 poprawek popieranych zgodnie przez KO, KP, Lewicę i Polskę 2050 wprowadzał pięć zmian do ustawy: przekazywał sprawy dyscyplinarne sędziów do Sądu Najwyższego, wykreślał przepisy tzw. ustawy kagańcowej, które dają podstawy do ścigania sędziów za wydawane przez nich orzeczenia, wprowadzał siedmioletni staż sędziów w Sądzie Najwyższym, którzy mieliby rozstrzygać sprawy dyscyplinarne, unieważniał wszystkie orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, a także przyznawał sądom i obywatelom prawo do weryfikowania, czy sędzia w danej sprawie jest sędzią niezawisłym, czyli rozszerzał zawarty w ustawie o SN test niezawisłości.

Z kolei gdy wiosną ubiegłego roku w parlamencie toczyły się prace nad poprzednim projektem noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, przygotowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę i mającym odblokować środki z KPO (projekt likwidował Izbę Dyscyplinarną SN, zastępując ją Izbą Odpowiedzialności Zawodowej), w Senacie zgłoszono do niego podobny zestaw poprawek do tych proponowanych teraz w Sejmie przez opozycję.

Przyjęte przez Senat w czerwcu 2022 roku poprawki do ustawy o SN zakładały na przykład, że 33 kandydatów na sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która zastąpiłaby Izbę Dyscyplinarną, byłoby losowanych spośród sędziów mających co najmniej 7-letni staż orzekania w Sądzie Najwyższym. Przewidywały też uznanie za nieważne i pozbawione skutków prawnych wszystkich orzeczeń zapadłych w Izbie Dyscyplinarnej. Zawieszeni przez te Izbę sędziowie mieliby powrócić na swoje stanowiska i przez kolejne trzy lata nie mogliby być przeniesieni do innego wydziału bez ich zgody.

Zgodnie z poprawkami sędziowie Izby Dyscyplinarnej mieliby przestać orzekać w SN w dniu wejścia w życie noweli bez możliwości przejścia w stan spoczynku. Senat rozszerzył też kryterium możliwości składania wniosku o tzw. test bezstronności i niezawisłości sędziego poprzez usunięcie przepisu przesądzającego, że "okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do podważania orzeczenia wydanego z udziałem tego sędziego lub kwestionowania jego niezawisłość i bezstronności".

Wszystkie poprawki senackie zostały jednak odrzucone w Sejmie. Ustawa została podpisana przez prezydenta, ale Komisja Europejska nie uznała jej za wystarczające wypełnienie tzw. kamieni milowych, by wypłacić środki z KPO.

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o SN PiS złożył w Sejmie w połowie grudnia ubiegłego roku. Założenia ustawy były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli.

Zgodnie z tymi przepisami sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Test ten będzie mogła zainicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Nowela uzupełnia także możliwość badania podczas testu wymogów niezawisłości i bezstronności o przesłankę ustanowienia sądu na podstawie ustawy.