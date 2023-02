Senator Wojciech Konieczny został zaproszony do wstąpienie do klubu Lewicy

Przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej, a obecnie senator niezrzeszony Wojciech Konieczny został zaproszony do wstąpienie do klubu Lewicy, z którego odszedł przed rokiem - dowiedziała się PAP. Powrót Koniecznego oznaczałby, że Lewica będzie miała znowu swojego przedstawiciela w Senacie.

Po wyborach w 2019 roku klub Lewicy miał dwójkę senatorów: Gabrielę Morawską-Stanecką oraz Wojciecha Koniecznego. Politycy odeszli w grudniu 2021 roku w wyniku konfliktu, który wówczas miał miejsce z kierownictwem partii i utworzyli koło PPS razem z trójką posłów (Andrzejem Rozenkiem, Robertem Kwiatkowskim i Joanną Senyszyn).

W lutym 2023 roku PPS podjęło uchwałę o współpracy z Nową Lewicą, Razem i Unią Pracy, a także wycofało prawo do posługiwania się jej nazwą przez koło, a w wyniku tego czwórka polityków utworzyła koło Lewicy Demokratycznej, a Konieczny został senatorem niezrzeszonym.

Jak dowiedziała się PAP, na początku tygodnia prezydium Lewicy wystosowało pismo do Koniecznego z zaproszeniem do klubu, co potwierdza także sam senator. "We wtorek za tydzień będzie posiedzenie prezydium Rady Naczelnej PPS i będziemy na ten temat obradować i zgodnie z decyzją prezydium do tego się odniosę" - powiedział PAP.

"Sytuacja formalna jest taka, że mogę przystąpić do klubu, ponieważ przestała obowiązywać uchwała Rady Naczelnej z 15 stycznia 2022 roku, która mówiła o zgodzie na utworzenie koła parlamentarnego PPS, więc teraz wracamy do stanu prawnego sprzed tej uchwały" - podkreślił Konieczny.

Jeśli Konieczny zdecyduje się na powrót do klubu Lewicy, wtedy formacja będzie miała ponownie swojego przedstawiciela w Senacie po ponad roku.