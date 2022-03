Senatorowie apelują o udostępnienie uchodźcom hoteli i ośrodków rządu oraz spółek Skarbu Państwa

Senatorowie Bosacki, Kwiatkowski, Bury i Konieczny zaapelowali do rządu oraz senatorów PiS o poparcie senackiej inicjatywy ustawodawczej ws. udostępniania uchodźcom z Ukrainy hoteli i ośrodków rządowych, samorządowych, a także tych należących do spółek Skarbu Państwa czy spółek komunalnych.

Senator Marcin Bosacki (KO) przypomniał podczas konferencji prasowej w Senacie, że w środę Izba Wyższa omawiała projekt senackiej inicjatywy ustawodawczej o "zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który dotyczy udostępnienia hoteli i ośrodków wypoczynkowych rządu oraz Skarbu Państwa na rzecz uchodźców" oraz wyraził nadzieję, że w czwartek Senat ten projekt przyjmie.

"Gorąco chcę zaapelować do PiS oraz do rządu o poparcie tej ustawy, zarówno dzisiaj w głosowanie w Senacie, jak i w najbliższym możliwym terminie o przegłosowanie jej w Sejmie. To jest wspólna sprawa. Powinniśmy wspólnie wszystkimi zasobami Polaków, samorządu i państwa pomagać dwóm milionom uchodźców ukraińskich, którzy w ostatnim miesiącu znaleźli się w Polsce" - oświadczył Bosacki.

Senator Krzysztof Kwiatkowski (niez.) przekonywał, że przyjęcie senackiej inicjatywy ustawodawczej umożliwiłoby wykorzystanie na potrzeby uchodźców infrastruktury hotelowej i ośrodków wypoczynkowych. Jednocześnie podziękował za pomaganie uchodźcom przez miliony Polaków oraz pracownikom administracji rządowej i samorządowej, Kościołom, związkom wyznaniowym i organizacjom społecznym. Jak podkreślił, "wszyscy razem w tej nadzwyczajnej sytuacji pomagamy naszym sąsiadem i nie może być tak, że w tej pomocy nie wykorzystujemy zasobów, które mamy".

Według Kwiatkowskiego, w Polsce jest kilkaset ośrodków, które są w gestii nie tylko administracji rządowej i powinny one być otwarte dla uciekinierów z Ukrainy. "Dzisiaj (senacka) komisja jednogłośnie przyjęła poprawkę, że ta ustawa obejmuje całość obiektów w gestii administracji rządowej, instytucji publicznych, ale także samorządowych, spółek Skarbu Państwa i spółek komunalnych" - poinformował.

Kwiatkowski zaapelował, aby przyjąć projekt ustawy jednogłośnie: "Tak, jak już dwa tygodnie temu mogła być przyjęta poprawka Senatu, która mówiła o tym, że pomoc uchodźcom jest udzielana niezależnie od tego, jak przyjechali do Polski, także wtedy, gdy uciekali przez Mołdawię, Słowację czy Węgry". Przypomniał, że "dzisiaj mamy inicjatywę rządową, która dokładnie to obejmuje".

"Pomagamy nie patrząc na podziały polityczne. Dwa projekty rządowe, które dzisiaj trafiły do Senatu z Sejmu będą poparte bez poprawek. Apelujemy i prosimy dzisiaj o jednogłośne przyjęcie projektu ustawy, która umożliwia korzystanie z infrastruktury rządowej, samorządowej i spółek Skarbu Państwa do zaopiekowania się uchodźcami" - oświadczył Kwiatkowski. Jak dodał, "pamiętajmy, że byliśmy dumni z tego, że nie ma obozów w Polsce dla uchodźców, ale dzisiaj wielu z nich już jest w halach sportowych, targowych, a mogą skorzystać z indywidualnych pokoi".

Ponadto senator Kwiatkowski zwrócił uwagę, że ośrodki wypoczynkowe są w mniejszych miejscowościach, "gdzie te osoby mogą szybciej otrzymać pomoc i PESEL, mogą tam znaleźć także zatrudnienie, bo część tych ośrodków jest całoroczna, a część pracy w takich ośrodkach nie wymaga znajomości języka polskiego".

Senator Wojciech Konieczny (PPS) wyraził oczekiwanie, że rząd i senatorowie PiS będą za przyjęciem senackiej inicjatywy ustawodawczej oraz - jak zaznaczył - "wszystkich naszych inicjatyw, które wychodzą naprzeciw tego, o co rząd prosi, to znaczy do współpracy, do współdziałania".