Senatorowie KO i KP-PSL zaproponowali poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe tzw. 14 emeryturę

Podczas debaty na ustawą wprowadzającą na stałe tzw. 14 emeryturę senatorowie KO i KP-PSL złożyli poprawki do niej. Jedna z nich dotyczyła mechanizmu ustalania wysokości kwoty, do której będzie wypłacone maksymalne świadczenie.

W środę na posiedzeniu plenarnym Senat rozpatrywał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Chodzi o ustawę wprowadzającą wypłatę tzw. 14. emerytury na stałe.

Podczas debaty wspólne poprawki do ustawy złożyli senatorowie Magdalena Kochan (KO), Agnieszka Gorgoń-Komor (KO) i Jan Filip Libicki (KP-PSL).

Przedstawiając te poprawki, Kochan wskazała, że zgodnie z ustawą w tym roku kolejne dodatkowe świadczenie dla emerytów ma być przyznane w drodze ustawowej, ale w latach następnych jego wysokość i termin wypłaty mają być kompetencją Rady Ministrów. Jak mówiła nie jest to zgodne z trójpodziałem władz na władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą i władzę sądowniczą. "Nie jest to zgodne (...) z rozłożeniem kompetencji poszczególnych władz" - wyjaśniła.

Zgodnie z pierwszą ze złożonych poprawek, także w przyszłości o wysokości i terminie wypłaty "czternastek" ma decydować parlament w ustawie, a nie rząd w rozporządzeniu.

Druga ze zgłoszonych poprawek dotyczy wysokości kryterium dodatkowego świadczenia. Kochan przypomniała, że kiedy dwa lata temu po raz pierwszy wprowadzono tzw. 14. emerytury, wysokość kwoty, do której miałoby być wypłacone maksymalne świadczenie określono w ustawie jako 120 proc. średniej emerytury, co wówczas oznaczało 2900 zł. W obecnie procedowanej ustawie wysokość ta jest określona kwotowo, właśnie na 2900 zł. "Dzisiaj, jeśli zastosujemy tę samą metodę (co wówczas - PAP) to kwota, do której będzie wypłacone maksymalne świadczenie wynosiłaby 3900 zł, czyli o blisko 1000 zł więcej" - podała.

Senator zwróciła uwagę, że w ciągu dwóch lat, jakie minęły od wypłaty "czternastek" po raz pierwszy "ceny poszły nieprawdopodobnie w górę, koszty dziennego i miesięcznego utrzymania każdego emeryta wzrosły, tak jak wzrosły nam wszystkim". "Energia, czynsze, paliwo, usługi, itd. to wszystko wzrosło znacznie wyżej niż rewaloryzacja" - mówiła. Dlatego - jak poinformowała - zgodnie z drugą poprawką, wysokość kwoty, do której miałoby być wypłacone maksymalne świadczenie była by ustalona według tej samej metody co dwa lata temu.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował, że stanowisko rządu wobec obu zgłoszonych poprawek jest negatywne.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, tzw. 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości: kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł; kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

W ustawie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, poprzez rozporządzenie, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury. Zaproponowano też, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

W ustawie zapisano też, że przyznanie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego następowało z urzędu na podstawie decyzji. Rada Ministrów ma określać, nie później niż do dnia 31 października, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w danym roku.

Decyzje w sprawie 14. emerytury będą wydawać i wypłacać ją właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Poprawki zgłoszone podczas środowego posiedzenia plenarnego Senatu trafią teraz do zaopiniowania do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Wcześniej - na posiedzeniu 7 czerwca - Komisja zdecydowała, że będzie rekomendować Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowanie nad ustawą o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów ma być przeprowadzone w bloku głosowań zaplanowanych na koniec obecnego posiedzenia Senatu.