Senatorowie KO składają do Komisji Etyki wniosek o ukaranie senatora PiS Jacka Boguckiego

Składamy wniosek do Komisji Etyki o ukaranie senatora Jacka Boguckiego za jego skandaliczne słowa o szefie PO Donaldzie Tusku - powiedział we wtorek senator KO Marcin Bosacki. Tusk wykorzystał śmierć dziecka w Częstochowie do ataku na polityków i sympatyków PiS, zniesławiania ich i odczłowieczania - powiedział PAP Bogucki.

Senator PiS Jacek Bogucki w poniedziałek w TVP3 Białystok nazwał szefa PO Donalda Tuska "politykiem bezwzględnym" i "politykiem z twarzą hitlerowską".

Przewodniczący Grupy Senatorów Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki we wtorek nazwał tę wypowiedź senatora PiS "skandaliczną" oraz zapowiedział skierowanie do senackiej Komisji Etyki wniosku o jego ukaranie.

"To jest język, którego PiS coraz bardziej agresywnie używa. To jest język wynikający oczywiście z paniki, ze strachu przed nieuchronną przegraną w wyborach za parę miesięcy. Taki język w Senacie RP nie może być tolerowany" - powiedział.

Bosacki ocenił, że senatorowie PiS powinni zagłosować wraz z senatorami PO w sprawie ukarania Boguckiego, a sam senator nie powinien startować w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Obecna na konferencji senator Magdalena Kochan (KO) oceniła, że nie godzi się, aby nauczyciel i wieloletni parlamentarzysta używał "tego rodzaju języka, walcząc o swoje miejsce na liście".

Bogucki we wtorek w rozmowie z PAP powiedział, że czarę goryczy przelało w nim wystąpienie Tuska, w którym "wykorzystał on śmierć dziecka w Częstochowie do ataku na polityków i sympatyków PiS, zniesławiania ich i odczłowieczania".

"To jest niegodne, tak nie powinno się zachowywać, to mój sprzeciw wobec języka nienawiści, który w Polsce funkcjonuje od długiego czasu. Od czasu, kiedy pojawiły się wulgarne wpisy, ataki na biura PiS. Donald Tusk nigdy nie potępił tego typu działań. W związku z tym trudno uznać, że jest osobą, która się od tego odcina" - powiedział senator.

Tusk w maju w podczas spotkania z mieszkańcami w Sulechowie odnosząc się do śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy ocenił, że piekło dzieci rodzi się "na skrzyżowaniu patologicznej rodziny i patologicznej władzy". "Wszystko w Polsce od kilku lat jest postawione na głowie" - dodał.

"Królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat. Wymarzona polityczna klientela dla władzy, która sama ma pewien sposób myślenia bardzo podobny do tej klienteli" - szef PO.