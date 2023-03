Senatorowie PiS chcą, by Senat zajął się dwoma projektami uchwał

Senatorowie PiS oczekują, że Senat zajmie się jak najszybciej dwoma projektami uchwał, nad którymi prace utknęły - powiedział PAP wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS). Chodzi o uchwałę w sprawie reparacji od Niemiec oraz uchwałę w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Pod koniec października ubiegłego roku senacka komisja spraw zagranicznych i UE miała przeprowadzić pierwsze czytanie złożonego przez PiS projektu uchwały ws. dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Uchwałę o takiej samej treści przyjął 14 września Sejm. W senackim projekcie wzywa się rząd Niemiec do "jednoznacznego przyjęcia politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej odpowiedzialności" za wszystkie skutki spowodowane Polsce i jej obywatelom w wyniku rozpętania przez III Rzeszę II wojny światowej. O odroczenie prac nad projektem uchwały wnioskował senator KO Marek Borowski, większość członków senackiej komisji ten wniosek poparła.

Uzasadniając wniosek formalny o odroczenie rozpatrywania projektu uchwały senator Borowski mówił, że przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka wystosował list do MSZ, w którym zwraca się z prośbą o udostępnienie wysłanej do Berlina noty dyplomatycznej ws. reparacji. "Chcielibyśmy wiedzieć czy i jakich reparacji rząd RP domaga się od Republiki Federalnej Niemiec. Jaką ścieżkę negocjacji proponuje polska strona, czy ten raport (ws. reparacji - PAP) był tam załączony. Interesuje nas również odpowiedź, ponieważ powielanie tych samych uchwał jest mało efektywne. Chcielibyśmy wiedzieć, co jest w tej nocie i jaka jest odpowiedź rządu niemieckiego" - powiedział.

Od tego czasu jednak, jak przekonują senatorowie PiS, niewiele się w tej sprawie wydarzyło, więc na wtorek wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) zapowiedział wspólną konferencję prasową z wiceszefem MSZ Pawłem Jabłońskim.

"Konferencja będzie dotyczyła sprawy złożonego przez nas projektu uchwały o reparacjach. Złożyliśmy projekt w tej sprawie już dosyć dawno temu, jednak prace nad nim utknęły za sprawą +proceduralnych kruczków+, jakie zastosowali senatorowie KO, tłumacząc, że nie mogą zająć się projektem, bo nie została ujawniona treść noty MSZ, przekazanej niemieckiemu rządowi. Będziemy apelowali z wiceministrem Pawłem Jabłońskim do marszałka Tomasza Grodzkiego, aby sprawę tę w Senacie odblokować" - powiedział PAP wicemarszałek Pęk.

Zaznaczył, że dzięki działaniom MSZ senatorowie mogą się już z treścią noty zapoznać szczegółowo.

Szef senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i UE Bogdan Klich (KO) powiedział PAP, że nic nie wie o tym, jakoby prace nad projektem uchwały były blokowane.

Z kolei jeden z senatorów z Komisji Ustawodawczej powiedział PAP, że w sprawie uchwały dot. reparacji zdecydowała ona niedawno, iż to MSZ powinien przesłać notę do senackiej kancelarii tajnej, gdzie senatorowie będą mogli się z nią zapoznać. "Do dziś resort spraw zagranicznych tego nie zrobił" - powiedział PAP ten senator.

Wicemarszałek Pęk dodał, że projekt uchwały w sprawie reparacji nie jest jedynym "zablokowanym". Według niego, podobnie potraktowano projekt uchwały dotyczący obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, któremu nawet nie nadano numeru druku. Jak zaznaczył, dla senatorów PiS jest istotne, by Senat zajął się oboma projektami uchwał możliwie szybko, a najlepiej - na najbliższym posiedzeniu.

Z informacji PAP wynika, że projekt uchwały dotyczący papieża Jana Pawła II nie został dotąd przekazany przez marszałka Senatu do prac komisyjnych, a w regulaminie Senatu nie ma terminu, w jakim marszałek powinien przekazać komisji projekt uchwały.

1 września ubiegłego roku zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, z którego wynika, że ogólna kwota strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł 609 mln zł. Raport przygotował działający w poprzedniej kadencji parlamentu zespół, którym kierował Mularczyk. Na początku października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną ws. reparacji wojennych skierowaną do strony niemieckiej. Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock, odnosząc się do wystosowanej przez Polskę noty oświadczyła podczas ostatniej wizyty w Warszawie, że "kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą".

9 marca br. Sejm przyjął uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, w której "zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież - św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii".