Senatorowie Ujazdowski i Bieda apelują do premiera ws odblokowania finansowania szkół polonijnych w Niemczech

O odblokowanie środków i przywrócenie finansowania szkół polonijnych w Niemczech zaapelowało do premiera dwoje senatorów: Kazimierz Ujazdowski KP-PSL i Halina Bieda PO. "Wstrzymanie finansowania jest naruszeniem obowiązku władz publicznych" - oświadczyli senatorowie.

W przekazanym w czwartek PAP oświadczeniu skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego dwoje senatorów zasiadających w senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą podkreśliło, że w 2021 r. szkoły polonijne w Niemczech otrzymały z budżetu państwa polskiego prawie 433 tys. zł na swoją działalność.

"W tym roku po raz pierwszy nie otrzymały finansowego wsparcia, mimo deklaracji przedstawicieli rządu o zwiększeniu dofinansowania na nauczanie języka polskiego w Niemczech w 2022 r." - napisali senatorowie.

Oświadczyli, że wstrzymanie finansowania szkół polonijnych w Niemczech jest naruszeniem obowiązku władz publicznych, który był dotąd stale wykonywany. Podkreślili, że to niezrozumiała dla nich decyzja, która - według nich - "prawdopodobnie wynika z konfliktu międzyresortowego i zamiaru Ministerstwa Edukacji i Nauki, by wykorzystać środki przeznaczonych na ten cel - ok. 40 mln zł. - na inne zadanie".

"Obawiamy się, że decyzja o nieprzyznaniu tym szkołom żadnych środków finansowych stawia pod znakiem zapytania funkcjonowanie szkolnictwa polonijnego w Niemczech w rozpoczynającym się wkrótce nowym roku szkolnym. Apelujemy do Pana Premiera o rozwiązanie konfliktu w tej sprawie oraz o jak najszybsze odblokowanie tych środków" - oświadczyli senatorowie.

W uchwalonej w grudniu 2021 r. w Sejmie ustawie budżetowej na 2022 r. zmniejszono 39,8 mln zł subwencję oświatową w stosunku do przedłożenia rządowego uzasadniając, że środki te mają być przeznaczone na nauczanie języka polskiego w Niemczech. W uzasadnieniu wskazano, że od 1 września 2022 r. planowane są zmiany organizacyjne w nauczaniu języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej, realizowanym w formie dodatkowej nauki języka mniejszości, polegające na zmniejszeniu tygodniowego wymiaru nauczania o dwie godziny. W styczniu Senat zaproponował poprawkę przywracającą 39,8 mln zł na nauczanie w Polsce języków dla mniejszości narodowych i etnicznych, o które Sejm pomniejszył subwencję oświatową dla samorządów. Sejm tę poprawkę odrzucił.

W lutym b.r. po spotkaniu z udziałem m.in. ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka i przedstawicieli organizacji polonijnych działających w Niemczech, które dotyczyło nauczania języka polskiego w tym kraju jako języka ojczystego, MEiN poinformowało o powołaniu grupy roboczej dla opracowania propozycji kryteriów i warunków ubiegania się przez organizacje polonijne funkcjonujące w Niemczech o środki finansowe przeznaczone na wsparcie działalności tych podmiotów.

Na początku czerwca w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt MEiN ustawy o Instytucie Rozwoju Kultury i Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, którego zadaniem ma być m.in. wspieranie działań i inicjatyw edukacyjnych kierowanych do Polonii i Polaków za granicą w zakresie nauczania języka polskiego i w języku polskim, kultywowania polskiej tradycji i promocji kultury polskiej oraz podtrzymywania tożsamości narodowej. Minister edukacji i nauki mówił w czerwcu PAP, że w tym roku na działalność instytutu z budżetu państwa przewidziano 39 mln zł, a w przyszłym - 120 mln zł.