Senatorowie z komisji ds. Pegasusa przybyli do Brukseli; spotkają się z prezydium komisji śledczej PE

Senatorowie z komisji nadzwyczajnej ds. Pegasusa przyjechali w środę do Brukseli; w planach mają spotkania m.in. z prezydium komisji śledczej europarlamentu ds. Pegasusa oraz komisarzem UE ds. budżetu i administracji Johanesem Hahnem.

W Parlamencie Europejskim w środę po południu rozpoczęła się debata na temat nielegalnej inwigilacji za pomocą Pegasusa w państwach Unii Europejskiej. Sprawę tę bada też powołana w europarlamencie komisja śledcza - z jej prezydium mają się spotkać w czwartek rano przedstawiciele polskiej, senackiej komisji nadzwyczajnej ds. Pegasusa.

Do Brukseli pojechali: szef senackiej komisji ds. Pegasusa Marcin Bosacki (KO), jego zastępczyni Gabriela Morawska-Stanecka (PPS) oraz senator Jacek Bury (Polska 2050). "Przyjechaliśmy na dwa dni, spotkamy się zarówno z naszymi odpowiednikami z komisji europarlamentu do spraw wyjaśnienia - w skali Europy - kwestii Pegasusa, zobaczymy się też z przedstawicielami Komisji Europejskiej, komisarzem (ds. budżetu i administracji) Johanesem Hahnem" - powiedział Bosacki. Jak dodał, liczy na to, że spotkania te przyczynią się do lepszego wyjaśnienia sprawy inwigilacji z użyciem Pegasusa.

Jacek Bury wyraził nadzieję, że spotkania w PE pozwolą senackiej komisji wywierać większy wpływ na producenta oprogramowania, izraelską firmę NSO oraz rząd tego państwa, by można było poznać prawdę na temat funkcjonowania i wykorzystywania Pegasusa. Zwrócił uwagę, że senacka komisja nie ma w swych sprawach wsparcia ze strony polskiego rządu. "Mam nadzieję, że ta współpraca europejska w tym wymiarze też zaowocuje jasnymi wyjaśnieniami, wyciągnięciem całej prawdy na jaw" - zaznaczył Bury.

Europoseł Bartosz Arłukowicz (PO), który zasiada w komisji śledczej europarlamentu ocenił, że Polska - z uwagi na ujawnione przypadki użycia Pegasus m.in. wobec szefa kampanii wyborczej KO, senatora Krzysztofa Brejzy, mec. Romana Giertycha czy prok. Ewy Wrzosek - będzie "głównym centrum dyskusji" tego gremium. "Wyjaśnimy kto zlecał, kto płacił, kto kupił, kto przetrzymuje dane i kto tymi danymi szantażuje" - powiedział polityk Platformy Obywatelskiej.

Zapowiedział współpracę z polską komisją senacką oraz spotkania z osobami pokrzywdzonymi z Polski. "Musimy wyjaśnić kto Pegasusa do Europy wpuścił, kto za niego zapłacił i kto wykorzystuje Pegasusa w toczącej się wojnie za naszą wschodnią granicą, bo jeżeli Pegasus jest w Europie poza kontrolą, to Putin bije brawo, bo Europa się destabilizuje. To wszystko musimy wyjaśnić" - podkreślił Arłukowicz.

Według niego, wyjaśnienia wymaga także m.in. używanie Pegasusa wobec dziennikarzy węgierskich. "Węgry są chwilę po wyborach, w związku z tym pada pytanie czy wybory na Węgrzech były przeprowadzone w sposób właściwy - myślę z punktu widzenia Pegasusa. Na te pytania trzeba odpowiedzieć" - powiedział europoseł PO.

Komisja śledcza PE ds. Pegasusa została powołana 10 marca. Zasiada w niej ośmioro europosłów z Polski: Bartosz Arłukowicz (PO), Łukasz Kohut (Lewica), Róża Thun (Polska 2050), Beata Kempa (PiS), Dominik Tarczyński (PiS) oraz, jako zastępcy członków, Radosław Sikorski (PO), Sylwia Spurek (Lewica) i Elżbieta Kruk (PiS).

Senacka komisja nadzwyczajna w sprawie Pegasusa działa od połowy stycznia, nie posiada jednak uprawnień śledczych. Powołanie komisji to pokłosie ustaleń działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab. Podała ona, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus byli inwigilowani mec. Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator KO Krzysztof Brejza. Do telefonu polityka miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r., gdy był on szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.

Później Citizen Lab ujawniła, że szpiegowani przy użyciu programu Pegasus mieli być także: lider AgroUnii Michał Kołodziejczak i zastępca redaktora naczelnego portalu "Służby specjalne" Tomasz Szwejgiert. Ostatni ujawniony przypadek inwigilacji to b. szef Pracodawców RP Andrzej Malinowski.