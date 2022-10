Senatorowie zajmą się węglem od samorządów i prądem z limitem ceny

Dwie ustawy - wprowadzająca maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i firm oraz umożliwiająca samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie - to jedne z głównych punktów zaczynającego się w środę trzydniowego posiedzenia Senatu.

Obie te ustawy, które otwierają porządek obrad senackiego posiedzenia na ten tydzień, były pilnymi projektami rządowymi, a Sejm uchwalił je w zeszłym tygodniu.

Duży rezonans podczas prac legislacyjnych w Sejmie wywołała także ustawa o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, którą także ma zająć się w tym tygodniu Senat.

Oprócz tych trzech ustaw Senat na najbliższym posiedzeniu ma rozpatrzyć jeszcze 20 innych ustaw.

Zamrożenie cen energii dla wybranych odbiorców i rekompensaty dla sprzedawców

Zgodnie z ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku dla gospodarstw maksymalna cena energii elektrycznej wyniesie 693 zł za MWh, a dla samorządów i sektora MŚP - 785 zł za MWh. W wypadku gospodarstw domowych cena maksymalna będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh - dla wszystkich gospodarstw domowych, 2,6 MWh - dla rodzin z osobą niepełnosprawną, 3 MWh - dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalnych cen. Przewidywany koszt rekompensat ma wynieść 19,7 mld zł.

Senacka komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej zarekomendowała w poniedziałek wprowadzenie siedmiu poprawek legislacyjnych, redakcyjnych i doprecyzowujących do tej ustawy. Natomiast we wtorek komisja gospodarki narodowej i innowacyjności zarekomendowała 13 poprawek.

Nowe, węglowe obowiązki samorządów. Sprzedaż po preferencyjnej cenie

Z kolei druga z ustaw umożliwia samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2 tys. zł. Wcześniej gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę. Węgiel samorządom po cenach preferencyjnych będą sprzedawać PGE Paliwa i Węglokoks. Gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 t węgla w tym roku i kolejne 1,5 t po 1 stycznia 2023 r. Aby dokonać takiego zakupu, mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, muszą złożyć do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Ponadto m.in. gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie tych przepisów, będą mogły wnosić o zwrot różnicy w cenie.

Komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej w poniedziałek zaproponowała do ustawy 10 poprawek o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym i uszczegółowiającym, w celu zapobieżenia powstawaniu wątpliwości interpretacyjnych. Podczas dyskusji w komisji senatorowie zapowiedzieli przedstawienie kolejnych poprawek na posiedzeniu plenarnym. Poprawki zaproponowała również komisja gospodarki narodowej i innowacyjności.

Przedłużenie kadencji samorządu i 20 innych ustaw

Duży rezonans podczas prac legislacyjnych w Sejmie wywołała także ustawa o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, którą także ma zająć się w tym tygodniu Senat. Przedłuża ona do 30 kwietnia 2024 r. kadencję rad gmin i powiatów oraz sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która upływa w 2023 r. Jak uzasadniano chodzi o to, aby rozdzielić terminy wyborów parlamentarnych i samorządowych, które zgodnie z kalendarzem wyborczym powinny odbyć się jesienią 2023 r. W zeszłym tygodniu senackie komisje opowiedziały się za odrzuceniem tej ustawy. Wskazywano, że na wiosnę 2024 r. wypadają zaś wybory do Parlamentu Europejskiego.

Oprócz tych trzech ustaw Senat na najbliższym posiedzeniu ma rozpatrzyć jeszcze 20 innych ustaw. Wśród nich znalazła się nowelizacja Prawa energetycznego, która znosi obowiązek sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie. Ustala również kary za manipulacje na rynku i za wykorzystanie informacji wewnętrznej do obrotu produktami energetycznymi na rynku hurtowym: grzywnę do 5 tys. stawek dziennych, od roku do 10 lat więzienia albo obie te kary łącznie.

Senatorowie mają omówić także ustawę "antylichwiarską", którą Sejm przyjął 6 października. Przewiduje ona m.in. określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych pożyczek i obniżenie tych kosztów dla kredytów konsumenckich, zapobieganie "rolowaniu kredytów" oraz nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi. Nowela m.in. uzależnia udzielenie pożyczki konsumenckiej od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz wprowadza konsekwencje za udzielenie takiego kredytu w wypadku oceny negatywnej. Umożliwia udzielanie takich pożyczek tylko dla firm w formie spółki akcyjnej o minimalnym kapitale 1 mln zł.

Ponadto Senat ma zająć się m.in. ustawą o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego powołującą instytucję, której zadaniem ma być wspieranie rozwoju języka polskiego za granicą, ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wdrażającą unijne przepisy i wprowadzającą zmiany ws. organizacji i zakresu systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawą o Centralnym Azylu dla Zwierząt tworzącą miejsce, do którego trafić mają zwierzęta nielegalnie wwiezione do Polski lub stanowiące przedmioty nielegalnego handlu. Azyl ten ma powstać na terenie nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą.

Tematyki zwierząt dotyczy także nowelizacja ustawy o lasach oraz Kodeksu wykroczeń, która ogranicza zakaz puszczania psów luzem w lesie i wyłącza z niego sytuacje, gdy pies uczestniczy w czynnościach związanych z ratownictwem, czy też treningu i udziału w pozorowanej akcji ratowniczej.

Z kolei nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ma przede wszystkim ułatwić składanie dokumentów do tego rejestru, zwiększyć dostępność do danych z rejestru na unijnym portalu i wymianę między rejestrami państw UE.

Według harmonogramu Izby początek 51. posiedzenia Senatu zaplanowano w środę o godz. 11.