Wyniki prawyborów w Gminie Wieruszów w województwie łódzkim, które odbyły się 17 września komitety wyborcze powinny potraktować jako wskazanie pewnych trendów społecznych. Chociaż Wieruszów to Polska w pigułce, przesądzenie na tej podstawie o wyniku wyborów jest niemożliwe.

Koalicja Obywatelska wygrała prawybory w Wieruszowie (woj. łódzkie).

Na ugrupowanie Donalda Tuska zagłosowało 34,08 proc. osób. PiS zdobyło 32,32 proc. głosów. Na trzecim miejscu jest Trzecia Droga, która otrzymała 11,94 procent głosów, a dalej Konfederacja 6,64 procent, Komitet Lewica 6,35 procent, Komitet Polska jest Jedna 4,08 procent i Bezpartyjni Samorządowcy 3,51 procent.

Samorządowcy podkreślają, że w Wieruszowie wyniki głosowań są bardzo zbliżone do wyników ogólnopolskich.

W Gminie Wieruszów w województwie łódzkim już trzeci raz z rzędu zorganizowano prawybory. W gminie uprawnionych jest do głosowania 11 184 wyborców mieszkających w mieście i na terenach wiejskich.

W ocenie burmistrza Wieruszowa Rafała Przybyła - mamy tutaj prawdziwą Polskę w pigułce.

- Trzeci raz organizujemy możliwość głosowania dla naszych mieszkańców przed wyborami. Zawsze wybieramy niedzielę, która przypada na miesiąc przed prawdziwymi wyborami. To jest nasza lokalna sonda, ale która pokazuje, jaki może być wynik 15 października, gdy do urn pójdą wszyscy uprawnieni Polacy - mówi Rafał Przybył.

Polska w pigułce, w odniesieniu do Wieruszowa znajduje odniesienie w faktach. Po pierwsze w województwie łódzkim kwestie demograficzne w tym wiek i płeć obywateli są najbardziej zbliżone do średniej w całym kraju. Poza tym wykształcenie, poziom dochodów i sposób wydatkowania pensji również pokazują na ogólnopolskie podobieństwa.

Prawybory odbywały się tutaj w 1997 roku, a także w 2019 roku. Właśnie wyniki sprzed czterech lat stały się podstawą do tego, żeby patrzyć na tę zabawę z dużo większą powagą. Oto odpowiedź dlaczego. W Wieruszowie na Prawo i Sprawiedliwość głosowało wówczas 46 procent uczestników, a w prawdziwych wyborach PiS osiągnął nieco ponad 44 procent głosów. Zapewniło mu to samodzielną większość w Sejmie i możliwość utworzenia rządu.

Wynik prawyborów w Wieruszowie był w 2019 roku zbliżony do ostatecznych wyników podanych przez Państwowa Komisję Wyborczą

Największa komitet opozycyjny, czyli Koalicja Obywatelska w prawyborach otrzymała 23 procent głosów, a następnie w wyborach 27 procent, kolejność pozostałych partii potwierdziła się, chociaż PSL był nieco przeszacowany, KORWiN niedoszacowany, a Lewica uzyskała niemal identyczny wynik.

W niedzielnych wyborach wzięło udział 2155 uprawnionych w gminie, co oznacza, że frekwencja wyniosła 19,27 procent. Oddano 2110 ważnych i 40 nieważnych głosów. Ważne jest określenie zasady, że na kartach nie było imiennie wymienionych kandydatów, a jedynie wpisano nazwy komitetów z numerem, który jest przypisany w wyniku losowania w Państwowej Komisji Wyborczej.

Oznacza to wprost wyrażenie sympatii i preferencji ogólnych, a nie oddanie głosu na spersonalizowanego kandydata.

Z komunikatu prasowego przekazanego przez organizatorów wynika, że prawybory zakończyły się zwycięstwem Koalicji Obywatelskiej, która otrzymała 34,8 procent głosów, przed Prawem i Sprawiedliwością z wynikiem 32,32 procent. Na trzecim miejscu jest Trzecia Droga, która otrzymała 11,94 procent głosów, a dalej Konfederacja 6,64 procent, Komitet Lewica 6,35 procent, Komitet Polska jest Jedna 4,08 procent i Bezpartyjni Samorządowcy 3,51 procent.

Gdyby wyniki w wyborach parlamentarnych, które odbędą się za niecałe cztery tygodnie, 15 października były na podobnym poziomie to rozstrzygnięcia dotyczące potencjalnej większości w Sejmie były bardzo jasne. Jeśli tak się stanie to ranga prawyborów w Wieruszowie będzie jeszcze większa i można się spodziewać, że przed zaplanowanymi na wiosnę 2024 roku wyborami do Parlamentu Europejskiego taka zabawa zostanie także zorganizowana.

Gdyby przyjąć założenie, że sytuacja jest bardzo zmienna i niemal każdego dnia pojawiają się nowe wątki w kampanii przedwyborczej, które skupiają uwagę wówczas było bardzo trudno określić jakie będą zachowania wyborców w dniu głosowania.

Głosowanie w Wieruszowie pokazało jakie działania powinny jeszcze podjąć komitety wyborcze na ostatniej prostej przed 15 października 2023 roku

Warto jednak wskazać na pewne trendy. Dla Prawa i Sprawiedliwości stało się jasne, co wynika także z ogólnych sondaży przedwyborczych, że start Komitetu Bezpartyjni Samorządowcy oznacza utratę 3-4 procent głosów. Brak porozumienia o wspólnej liście i wprowadzeniu kandydatów na wysokie miejsca przez Zjednoczoną Prawicę może osłabić ostateczny wynik.

Dla Koalicji Obywatelskiej sygnałem powinien być słaby wynik Lewicy. Oznacza to, że część radykalnych postulatów nie ma oddźwięku u wyborców i stawiają oni bardziej na utrzymanie przywilejów socjalnych i zmiany pozwalające na uzyskanie środków z Unii Europejskiej.

Dla Trzeciej Drogi wyniki w Wieruszowie to ogromny prezent, który można wykorzystać w dalszej kampanii, ale eksperci ostrzegają przez przedwczesnym otrąbieniem sukcesu. Jeden błąd, wypowiedź, która zniweczy tygodnie wspólnej pracy może zadecydować o gorszym wyniku. W przypadku tej formacji walka trwa o wynik 8 procent głosów.

Lewica powinna zastanowić się, na ile jej kampanijne postulaty, które wydają się ciekawe i nośne w dużych miasta trafiają na przysłowiową prowincję i do małych miast. Tam jednak priorytety są inne, przed nami jeszcze cztery tygodnie kampanii i warto to wziąć pod uwagę.

Konfederacja jest spokojna, to młodzi ludzie będą na nią głosować, a oni w Wieruszowie raczej nie uczestniczyli w tej zabawie. Jednak skierowanie kilku postulatów do mieszkańców mniejszych miast i wsi wydaje się bardzo potrzebne.

Bezpartyjni Samorządowcy mogą się okazać czarnym koniem tych wyborów, bo nie mają na listach znanych postaci

Wreszcie czarny koń tych wyborów, Bezpartyjni Samorządowcy, którzy są czystą kartą ponieważ nie mają w ogóle na swoich listach kandydatów, którzy są parlamentarzystami i politykami rangi ogólnopolskiej mogą zainteresować ludzi znudzonych polityką.

Jest jeszcze jedna sprawa. W prawyborach uczestniczyli także ci, którzy pofatygowali się do komisji, aby oddać nieważny głos. Zakładając, że uprawnionych do uczestnictwa jest około 29 milionów Polaków i przyjmując, że frekwencja wyniesie około 60 procent można się spodziewać nawet 100 tysięcy nieważnych głosów.