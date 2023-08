Serbia: CNN: niechęć dostrzeżenia zła wynikającego z rządów prezydenta Vuczicia grozi destabilizacją Bałkanów

Niechęć dostrzeżenia przez Zachód zła wynikającego z rządów prezydenta Serbii Aleksandra Vuczicia grozi destabilizacją Bałkanów; podejście "tylko marchewka, żadnego kija" nie przynosi żadnych efektów - oceniła w poniedziałek amerykańska telewizja CNN.

"Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, Stany Zjednoczone i Unia Europejska przyspieszyły zwrot w kierunku Serbii. Zamiast zajmować się sprzecznymi żądaniami skłóconych państw bałkańskich, zachodnie stolice skupiły większość swoich wysiłków na jednym" - przypomniała CNN.

"Ich polityka miała dwa cele: wciągnąć Serbię do zachodniej orbity, z dala od Rosji, oraz umożliwić jej administracji pełniejsze skupienie się na wspieraniu Ukrainy" - wyjaśniono.

Telewizja zwróciła uwagę, że Belgrad - tradycyjnie sprzymierzony z Moskwą - od dawna próbuje zwrócić się w kierunku ściślejszej integracji z Zachodem. Mimo to - podała CNN - po 18 miesiącach wojny na Ukrainie niektórzy obserwatorzy twierdzą, że obecne podejście "wyłącznie marchewki i braku kija" nie pozwala osiągnąć zamierzonych efektów.

Serbia odmówiła udziału w nakładanych na Rosję sankcjach, nadal rozwija stosunki polityczne i gospodarcze z Moskwą i zaognia - z aprobatą Kremla - konflikty regionalne - wskazano.

"Wydaje się, że zachodni liderzy wierzą, że zbliżają Serbię do UE i NATO oraz do zachodniego myślenia i tym samym oddalają kraj od Rosji. Nie powiedziałabym, że ma to odzwierciedlenie w terenie" - zaznaczyła Alicia Kearns, deputowana brytyjskiego parlamentu.

"Pomimo udzielanego przez UE wsparcia Serbia pozostaje zależna od Rosji, która m.in. nabyła większość udziału w serbskiej firmie naftowej" - przypomniała CNN. W rezultacie prezydent Vuczić kontynuuje swoją politykę równoważenia pomiędzy Moskwą i Zachodem; chociaż potępił rosyjską inwazję na Ukrainę, konsekwentnie odmawia przyłączenia Serbii do sankcji.

"Nawet jeśli założymy, że jakimś cudem przyciągniemy Serbię do UE, z obecnie panującym reżimem zaprosilibyśmy jedynie kolejnego konia trojańskiego, jakim są obecnie Węgry Viktora Orbana" - oceniła Majda Ruge, ekspertka Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych.

"Z pewnością nie zneutralizowałoby to rosyjskich wpływów na Bałkanach, ale jedynie włączyłoby je do Unii Europejskiej" - dodała.