Setki interpelacji trafią do kosza

Rząd bije rekordy w opóźnieniach w odpowiedzi na interpelacje poselskie; zdaniem opozycji czeka na koniec kadencji, by móc uznać je za niebyłe - podaje w czwartek "Rzeczpospolita".

"+Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji monitoruje na bieżąco aktywność samorządów w odniesieniu do uchwał, które w sposób bezpośredni lub pośredni godzą w prawa osób LGBT?+ - na odpowiedź m.in. na to pytanie Krzysztof Śmiszek wraz z grupą innych posłów Lewicy czeka już ponad trzy lata, co jest rekordem w Sejmie. W lutym 2020 roku, gdy głośno było o przyjmowaniu przez samorządy uchwał, nazywanych najczęściej +strefami wolnymi od ideologii LGBT+, wysłał w ich sprawie interpelację do szefa MSWiA. I odpowiedzi już się pewnie nie doczeka" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Według gazety, wraz z końcem kadencji ta interpelacja, jak również inne, trafi do kosza. "Powodem jest to, że większość dokumentów w Sejmie, jak np. projekty ustaw, podlega dyskontynuacji z końcem kadencji. Zasada nie jest uregulowana żadnymi przepisami i zalicza się do zwyczajów konstytucyjnych. Kolejne ekipy rządowe uważają, że zasada ta obowiązuje też interpelacje, bo są one związane z wykonywaniem przez posła mandatu, który zanika z końcem kadencji, i kieruje się je do rządu, który po wyborach składa dymisję. Podobnie jest co cztery lata, jednak tym razem rząd w zwłoce w odpowiedzi na interpelacje bije kolejne rekordy" - przypomina.

Jak podkreśla gazeta, zgodnie z konstytucją odpowiedź powinna nadejść w ciągu 21 dni. Informuje, że liczba interpelacji, w stosunku do których termin został przekroczony, według danych na środę 17 maja wynosi aż 649. "W przypadku części z nich zwłoka jest ogromna. Aż 105 interpelacji czeka ponad dwa lata na odpowiedź. Posłowie wysyłają też do ministerstw zapytania podobne do interpelacji. W ich przypadku 51 ma przekroczony termin na odpowiedź, a jedno czeka na nią dłużej niż dwa lata. Tak potężnych opóźnień jeszcze nigdy nie było. Na koniec kadencji w 2019 roku termin na odpowiedź przekroczono w przypadku 192 interpelacji, a rekordowa zwłoka wynosiła 812 dni" - informuje "Rzeczpospolita".

"Na koniec rządów PO-PSL największa zwłoka to 260 dni. W tej kadencji wyjątkowo duże poślizgi ma MSWiA. Dlaczego z odpowiedziami jest aż tak źle? Były wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński z PiS tłumaczy to m.in. zalewem interpelacji poselskich, których w tej kadencji posłowie złożyli już ponad 41 tys. - dodaje gazeta. Podkreśla, że Krzysztof Śmiszek jest przekonany, że odpowiedzi blokowane są z przyczyn politycznych.