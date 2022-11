Setki wydarzeń w całym kraju na obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości

Ponad 800 wydarzeń, w tym m.in. wspólne śpiewanie hymnu, Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, pokazy filmów - zaplanowano w ramach obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, organizowanych od 11 do 13 listopada w całym kraju.

W piątek w siedzibie MKiDN odbyła się konferencja prasowa dot. obchodów Narodowego Święta Niepodległości w 2022 r.

W przygotowanie obchodów 104. rocznicy odzyskania niepodległości angażują się zarówno duże instytucje kultury, jak i małe samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

"Za tydzień obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, a to już szósty i ostatni rok trwania Wieloletniego Programu Rządowego +Niepodległa+. W ramach tego programu przygotowano narzędzia wsparcia dla tysięcy projektów kulturalnych, którymi zapraszaliśmy do radosnego, wspólnego świętowania, jednocześnie upamiętniając wydarzenia, postaci sprzed ponad 100 lat, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości, ale też odbudowy państwa polskiego, umocnienia jego granic, ujednolicenia państwa powstałego po trzech rozbiorach i podzielonego na trzy części, na trzy zabory" - mówił dyrektor Biura Programu "Niepodległa" Wojciech Kirejczyk.

Poinformował, że na 104. rocznicę odzyskania niepodległości przygotowywanych jest setki wydarzeń. Biuro Programu "Niepodległa" już teraz raportuje ponad 800 wydarzeń wpisanych do kalendarium "Niepodległej", z których około 700 to organizowane w całej Polsce i kilku krajach świata wspólne śpiewanie hymnu.

Weekend niepodległości zaczyna się 10 listopada premierą filmu w technologii VR pt: "Kino" wyprodukowanego w nawiązaniu do przypadającej w tym roku 120. rocznicy stworzenia pierwszych polskich filmów fabularnych przez Kazimierza Prószyńskiego. Film wprowadza widzów w świat ruchomych obrazów, a na koniec pokazuje z przymrużeniem oka, jak mogło wyglądać kręcenie filmów 120 lat temu i jak to wygląda obecnie przy technologii VR. Pokazy filmu zaplanowano także w siedzibie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 32) w trakcie Festiwalu Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu.

W wigilię Święta Niepodległości odbędzie się także "Koncert dla Niepodległej". Tegoroczna odsłona koncertu dotyczy nie tylko 104. rocznicy odzyskania niepodległości, ale jest również nawiązaniem do trwającego właśnie Roku Romantyzmu Polskiego. Retransmisję koncertu będzie można obejrzeć 13 listopada na antenie TVP Kultura o godz. 15.20, później koncert pojawi się też na kanale YouTube Niepodległej.

Biuro Programu "Niepodległa" już po raz 5. zaprasza także do wspólnego śpiewania hymnu. "W ramach akcji +Niepodległa do Hymnu+ 11 listopada, w samo południe, możemy w taki symboliczny sposób połączyć się ze wszystkimi Polakami w kraju i za granicą i zaśpiewać wspólnie hymn" - powiedział Kirejczyk.

Przekazał, że kampanię promującą akcję wspierają wszystkie najważniejsze stacje telewizyjne. Hymn będziemy śpiewać między innymi w klasztorze na Jasnej Górze, w Toruniu, przed Zamkiem Królewskim w Warszawie oraz pod Bazyliką Mariacką w Krakowie - gdzie również hejnaliści włączą się do akcji.

W akcji mogą brać udział również Polacy mieszkający poza granicami kraju. Na śpiewanie hymnu można się wybrać do Kairu czy Rzymu, ale również do Chicago, Paryża i w okolice Bristolu w Wielkiej Brytanii.

11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, rozpocznie się wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego o godz. 12, zaś o godz. 13 rozpocznie się Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu.

"Na trzech dziedzińcach przy Trakcie Królewskim organizujemy bardzo różnorodną ofertę kulturalną dla całych rodzin. Na dziedzińcu MKiDN będzie scena muzyki i tańców ludowych. Pod kierunkiem muzycznym Janusza Prusinowskiego będziemy nie tylko słuchać i oglądać tancerzy w strojach ludowych, ale także będą prowadzone warsztaty. Każdy niezależnie od swoich umiejętności może spróbować swoich sił. Dookoła namiotu na dziedzińcu będą pokazywane pojazdy, powozy zabytkowe. W dalszej części Krakowskiego Przedmieścia, na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, powstanie scena muzyczna, na której od godz. 14 będą koncerty. Wystąpią takie gwiazdy jak Enej i Zazula, Roxie Węgiel, LemON oraz IRA. Dziedziniec Akademii Sztuk Pięknych tradycyjnie stanie się strefą zabaw dla dzieci - zaplanowano animacje, spektakle, wspólne czytanie książek, konkursy plastyczne dla dzieci w różnym wieku" - zapowiedział Kirejczyk.

"W tym roku podjęliśmy także współpracę ze Spółką Pałac Saski, która będzie prowadzić warsztaty edukacyjne, odwołujące się do dziedzictwa związanego z odbudowywanym Pałacem Saskim" - dodał.

Kirejczyk wskazał, że prym w wydarzeniach organizowanych z okazji Święta Niepodległości wiodą instytucje, "dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli czołowe instytucje artystyczne, muzea i instytuty".

Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku dr Robert Andrzejczyk poinformował, że Muzeum od 11 do 13 listopada bezpłatnie udostępnia dla wszystkich swoją wystawę stałą poświęconą marszałkowi Piłsudskiemu.

"Podzieliliśmy naszą ofertę na dwa tematy, dwa hasła - +Różnorodność+ i +Integracja+. Zaczynamy 10 listopada debatą, którą organizujemy wspólnie z Biurem Programu +Niepodległa+ pt. +Różnorodna Niepodległa+. W czasie debaty spróbujemy znaleźć odpowiedzi na bardzo ważne pytania, jak udało się zintegrować Polskę, co nas łączyło, co było tym czynnikiem sukcesu, dzięki któremu powstało niepodległe państwo i dzięki, któremu te ziemie, które wcześniej były pod zaborami udało się zjednoczyć i udało się zjednoczyć społeczeństwo" - mówił dr Andrzejczyk.

Na 11 listopada w ramach hasła "Różnorodność" zaplanowano także warsztaty rodzinne "Kolej na Ciebie! Budujemy drewniany pociąg" oraz grę terenową "Różnorodna Niepodległa".

Z kolei, w ramach drugiego hasła - "Integracja", 10 listopada odbędzie się m.in. gawęda i spotkanie z "Pieśnią niepodległą" przy ognisku. "Kontynuacją będzie koncert orkiestrowo-chóralny następnego dnia, czyli 11 listopada, w naszej sali koncertowej pt. +Hymny Niepodległej" - dodał.

Część z przygotowywanych wydarzeń nawiązuje nie tylko do stulecia odbudowy polskiej państwowości, ale również do trwającego właśnie Roku Romantyzmu. Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało jubileuszową wystawę "Rozważni i Romantyczni" na 100 lat Gabinetu Monet i Medali Muzeum Narodowego w Warszawie. Muzeum Narodowe we Wrocławiu prezentuje zaś wystawę czasową "Patrząc w strop, czy ostrze gwiazdy już się wwierca". Na dziedzińcu Pawilonu Czterech Kopuł powstała monumentalna instalacja Piotra Skiby, przypominająca odwróconą latarnię uliczną.

Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu przygotowało rodzinny Weekend Niepodległości 2022, który otwiera uroczysta parada na placu Wolności. W południe 11 listopada uczestnicy wspólnie włączą się do akcji "Niepodległa do Hymnu". Na cały weekend Centrum zaplanowało koncerty, pokazy, spotkania z artystami i autorami książek oraz wiele innych atrakcji.

Więcej szczegółów dot. obchodów święta niepodległości można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych organizatorów oraz na stronie niepodlegla.gov.pl.