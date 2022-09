Sezon 2022: 2023 w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej rozpoczęty

Sześć premier; dwie baletowe i cztery operowe oraz powroty na afisz oczekiwanych przez publiczność spektakli złożą się na repertuar sezonu artystycznego Teatru Wielkiego-Opery Narodowej 2022/2023. Zapowiadane są także wykłady i wystawy w Galerii Opera i Muzeum Teatralnym.

"Walczymy o naszych widzów w czasie potrójnie trudnym: wciąż jeszcze odczuwamy efekt popandemiczny, sytuacja na świecie i w Europie jest dramatycznie trudna z powodu wojny, sytuacja gospodarcza jest zatrważająca. Mierzymy się jednak z tym wyzwaniem, aby nie zawieść naszej publiczności. Sezon już jest rozpoczęty. Wakacji nie mieliśmy" - mówił na czwartkowej konferencji prasowej Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego-Opery Narodowej przypomnając o koncertach i niebywałym tournée Ukrainian Freedom Orchestra - wielkim przedsięwzięciu Metropolitan Opera w Nowym Jorku i Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie.

"Właśnie w wakacje, 28 lipca miał miejsce pierwszy koncert w Warszawie, a potem Ukrainian Freedom Orchestra, pod batutą Keri-Lynn Wilson, święciła tryumfy w najznamienitszych salach koncertowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Koncerty wywoływały ogromne wzruszenie widowni, ludzie płakali; orkiestra miała doskonale recenzje w najlepszych tytułach począwszy od +New York Timesa+. Projekt ten pozostawił trwały ślad w sercach i umysłach. I to nie będzie koniec; w przyszłe wakacje będzie kontynuacja tego projektu" - zapowiedział dyrektor Teatru Wielkiego-Opery Narodowej.

Już we wrześniu teatr wznowił rewię tańca klasycznego w hiszpańskiej stylistyce - balet "Don Kichot" w choreografii Mariusa Petipy z muzyką Ludwiga Minkusa, który od 1869 roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. 30 września na Scenie Kameralnej pokazany zostanie wieczór baletowy "Obsesje" w trzech częściach, w postaci kameralnych form baletowych autorstwa wybitnych choreografów: Emila Wesołowskiego i dyrektora Polskiego Baletu Narodowego Krzysztofa Pastora, który uczestniczył w konferencji dzięki połączeniu online z Australii.

Pierwsza nowa produkcja w nadchodzącym sezonie (premiera 7 października) to spektakl będący połączeniem inscenizowanych fragmentów oper. W programie "Chorus Opera" znajdą się najpiękniejsze partie chóralne z oper m.in. Bizeta, Moniuszki, Pucciniego, Verdiego czy Wagnera. Wieczór rozpocznie się słynnym, chórem "O Fortuna" z kantaty scenicznej "Carmina Burana" Carla Orffa, następnie zabrzmi muzyka włoska. Wykonana też będzie m.in. zmysłowa "Pieśń Roksany" z "Króla Rogera" Karola Szymanowskiego, mazur ze "Strasznego dworu" Stanisława Moniuszki, a także monumentalny "Magnus Dominus" z "Siedmiu bram Jerozolimy" Krzysztofa Pendereckiego, w którym śpiewają trzy chóry mieszane. Utwory zabrzmią w wykonaniu Chóru Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz solistów, z towarzyszeniem Orkiestry TW-ON pod batutą maestro Patricka Fournillier, który zaznaczył na konferencji: "jest to projekt mojego serca".

W nadchodzącym sezonie - 25 listopada - powróci do repertuaru "Giselle" z muzyką Adolphe-Charlesa Adama do libretta Théophile'a Gautiera i Julesa-Henriego Vernoy de Saint-Georges w choreografii Jean Coralli i Julesa Perrota. "To arcydzieło baletowe twórców francuskiego romantyzmu" - podkreślił Krzysztof Pastor.

Ostatnim realizacjom tego baletu na scenie Opery Narodowej towarzyszyła stylowa scenografia i piękne kostiumy Andrzeja Kreutza. "Polski Balet Narodowy postanowił więc sięgnąć raz jeszcze po malarską wizję wielkiego polskiego scenografa, realizując swą nową +Giselle+ w jego odtworzonej inscenizacji plastycznej" - podkreślił dyr. Dąbrowski. To ambitne przedsięwzięcie będzie więc zarazem hołdem pamięci dla światowej sławy polskiego artysty, który w latach 1966-2005 pozostawał naczelnym scenografem Teatru Wielkiego, wzbogacając jego wizerunek wieloma wybitnymi opracowaniami plastycznymi. "Giselle" pojawia się ponownie na scenie warszawskiej według kanonicznego opracowania choreograficznego Mariusa Petipy w autorskiej wersji Mainy Gielgud. Kierownictwo muzyczne obejmie Maestro Patrick Fournillier.

Pierwszą premierą operową nowego roku - 13 stycznia 2023 - będzie "Moc Przeznaczenia" Giuseppe Verdiego. Tytuł ten powróci po 123 latach od ostatniego wznowienia na warszawskiej scenie. "Aż trudno uwierzyć, że tak długo czekaliśmy na to intrygujące, szalenie trudne dla reżysera dzieło. Jest to historii skomplikowana i wielowymiarowa" - mówił dyrektor artystyczny TWON Mariusz Treliński, prezentując repertuar operowy nadchodzącego sezonu. W spektaklu, reżyserowanym przez Trelińskiego zaśpiewa m.in. Tomasz Konieczny. W roli Donny Leonory wystąpi Izabela Matuła. "Spektakl z muzyką Verdiego powstaje w wyniku koprodukcji z Metropolitan Opera w Nowym Jorku i na pewno zaskoczy najnowszą interpretacją"- zaznaczył dyr. Treliński. Będzie to trzecie z kolei przedstawienie w reżyserii Mariusza Trelińskiego dla słynnej MET. Orkiestrę TWON poprowadzi Patrick Fournillier.

16 marca 2023 będzie miała miejsce kolejna premiera - "Maria de Buenos Aires, tango-opera zmarłego argentyńskiego kompozytora Astora Piazzolli z librettem Horacio Ferrera. Inscenizacji tego dzieła podjął się Wojciech Faruga - i jest to jego debiut - jak zaznaczył Treliński, a za choreografię odpowiada Krystian Łysoń.

W nowym sezonie Polski Balet Narodowy zaprosi swoją publiczność 18 maja 2023 r. na tryptyk baletowy zatytułowany "Beethoven i szkoła holenderska". "O szkole holenderskiej możemy mówić nie tylko jeśli chodzi o malarzy, ale także o choreografów" - powiedział Pastor. "To przede wszystkim utalentowani artyści holenderscy: Rudi van Dantzig, Hans van Manen, Toer van Schayk i Ted Brandsen"- wymienił. Muzyczną inspiracją do tryptyku stanowią dzieła kompozytora, który również miał pochodzenie flandryjskie, choć urodził się w Niemczech - Ludwiga van Bethovena. Choreografia powstała właśnie w oparciu o VII Symfonię Beethovena.

23 czerwca TWON zaprasza publiczność na operę "Peter Grimes" -"arcydzieło, które zmieniło historię muzyki" - jak ocenił Mariusz Treliński, który będzie reżyserem spektaklu. "Od dawna nosiłem się z zamiarem wyreżyserowania +Petera Grimesa+" - dodał. Opera jest realizowana w koprodukcji z The Royal Danish Theatre. Autorem scenografii Boris Kudlička. Orkiestrę Teatru Wielkiego - Opery Narodowej poprowadzi Michał Klauzy.

Szczególnym wydarzeniem w ramach obchodów Roku Romantyzmu Polskiego - jak zaznaczył dyr. Dąbrowski - będzie listopadowy koncert "Powiało na mnie morze słów" - cykl pieśni skomponowanych przez Krzysztofa Pendereckiego. "Wybraliśmy dzień 23 listopada, dzień urodzin kompozytora, którego nie ma już z nami od dwóch lat, aby przedstawić to ujęte w formę tryptyku wzruszające dzieło" - zapowiedział Dąbrowski. Kanwą cyklu pieśni do poezji polskiej na trzy głosy solowe (sopran, mezzosopran, baryton) z towarzyszeniem chóru i orkiestry symfonicznej stały się strofy Norwida, poetów Młodej Polski i Skamandrytów. Na scenie publiczność usłyszy Iwonę Sobotko (sopran), Annę Bernacką (mezzosopran) oraz Mariusza Godlewskiego (baryton). Orkiestrę Teatru Wielkiego - Opery Narodowej poprowadzi Maciej Tworek.

Od 1 października dostępne będą bilety na wydarzenia od 1 stycznia 2023 r., a ponieważ jest to Międzynarodowy Dzień Muzyki, tego dnia można będzie kulpować bilety z 20 proc. zniżką.