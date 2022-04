SG: 103 osoby próbowały w poniedziałek dostać się nielegalnie przez granicę z Białorusi do Polski

103 cudzoziemców próbowało w poniedziałek dostać się nielegalnie do Polski przez granicę z Białorusią, byli to m.in. obywatele Jordanii, Maroka i Senagalu - podała w raporcie z minionej doby Straż Graniczna. Doszło do prób siłowego sforsowania granicy.

SG poinformowała we wtorek rano na Twitterze, że do prób takiego siłowego przekroczenia granicy doszło na odcinkach, za których ochronę odpowiadają placówki Straży Granicznej w Czeremsze i Mielniku. W pierwszym z tych miejsc grupa liczyła 38 osób, w drugim 21 osób. "W polskie patrole rzucano kamieniami i kijami" - podała SG.

Podlaski Oddział SG ocenia, że w ostatnich tygodniach liczba imigrantów zatrzymywanych w ciągu doby na odcinku granicy z Białorusią oscyluje średnio między 40 a 120 osób.

Od początku 2022 roku Straż Graniczna odnotowała ponad 4 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski; w kwietniu - prawie 780 takich prób. W tym roku rekordowy pod tym względem był dotąd 21 marca; wówczas SG zatrzymała łącznie w ciągu doby 134 osoby.

Do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Weszło ono w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r.

Wcześniej, od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.

W rozporządzeniu podano, że dalszy zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do - jak napisano - eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego.

Trwa budowa zapory wzdłuż granicy.