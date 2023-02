SG: 113 cudzoziemców próbowało w czwartek przedostać się z Białorusi do Polski

113 cudzoziemców próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski – podała w piątek rano Straż Graniczna. SG zatrzymała kolejnych kurierów przewożących osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę.

SG poinformowała na Twitterze, że 38 osób, które próbowały przedostać się z Białorusi do Polski to obywatele Afganistanu, 37 to obywatele Syrii. Było też 17 obywateli Jemenu, 10 obywateli Iranu, 9 obywateli Egiptu oraz po jednym Turcji i Iraku.

SG zatrzymała też kolejnych 10 kurierów przewożących osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. SG poinformowało o 5 obywatelach Uzbekistanu, 4 Ukraińcach i Białorusinie.

Z danych udostępnianych przez SG wynika, że od początku lutego odnotowano ponad 400 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. W styczniu było ich blisko 1,5 tys.

Stalowa zapora o wysokości 5,5 m powstała w 2022 roku, na odcinku granicy z Białorusią liczącym 186 km długości. Nie zakończyła się jeszcze budowa zapory elektronicznej, która powstaje na odcinku ponad 200 km i jest systemem m.in. kamer i czujników.

Do tej pory włączono do użytku siedem odcinków bariery elektronicznej, o łącznej długości 127 km. Pozostały do uruchomienia jeszcze cztery o długości ok. 78 km, ale ich odbiór będzie przesunięty w czasie, bo opóźnia się dostawa kamer termowizyjnych.