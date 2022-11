SG: 117 osób próbowało w czwartek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

117 osób próbowało w czwartek przedostać się nielegalnie z Białorusi do Polski - podsumowała w piątek Straż Graniczna. Zatrzymano również jedną osobę, która przewoziła migrantów.

Podobnie jak w ostatnich dniach, 10-osobowa grupa migrantów przeprawiła się przez graniczną rzekę Świsłocz. Byli to migranci z Kamerunu, Konga i Maroka. Zdarzenie miało miejsce na terenie działania placówki SG w Bobrownikach - podała SG na Twitterze.

Zatrzymano także Gruzina, który przewoził sześciu migrantów.

Podlaski Oddział SG podsumowywał w czwartek, że w związku z pomocą w organizacji nielegalnego przerzutu migrantów do Polski przez granicę z Białorusią i Litwą zatrzymano dotąd w 2022 r. 400 osób. To głównie kierowcy, kurierzy, którzy przewożą migrantów w głąb Polski, albo dalej do Europy Zachodniej.

Na granicy (poza rzekami) zbudowana jest zapora stalowa (186 km). Trwa instalacja zapory elektronicznej, która ma mieć 202 km i będzie też na rzekach. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik informował w ostatnich dniach, że pierwszy 35-kilometrowy odcinek zapory elektronicznej będzie oddany do użytku po 11 listopada, a cała ma być gotowa i oddana do użytku do końca listopada.

Już wcześniej Straż Graniczna informowała, że w podlaskim oddziale SG w Białymstoku gotowe jest Centrum Nadzoru, do którego będą spływać dane z systemu elektronicznego.

Do 30 listopada (od 1 lipca) obowiązuje w Podlaskiem (z wyjątkiem odcinków granicy na rzekach) zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Wojewoda wydał decyzje w tej sprawie na wniosek komendanta Podlaskiego Oddziału SG. Decyzja ma związek z trwającymi pracami przy budowie zabezpieczeń elektronicznych na granicy.

Koszt budowy całej zapory to 1,6 mld zł.