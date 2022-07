SG: 13 cudzoziemców próbowało we wtorek przedostać się z Białorusi do Polski

13 cudzoziemców próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski - podała w środę rano Straż Graniczna. Zatrzymano kolejną grupę, która przeszła przez rozlewiska rzeki.

SG podała na Twitterze, że wśród zatrzymanych we wtorek cudzoziemcy byli obywatele Konga i Turcji.

10-osobowa grupa Kongijczyków przeszła nielegalnie na stronę polską przez rozlewiska rzeki Leśna Prawa - poinformowała SG. To teren ochraniany przez placówkę SG w Białowieży.

Natomiast na odcinku ochranianym przez Sg w Krynkach zatrzymano trzech Turków.

Kończy się budowa stalowej zapory na granicy. Wstępnie miała się zakończyć do 30 czerwca. W miniony piątek rzeczniczka SG por. Anna Michalska poinformowała PAP, że prace wciąż trwają na ok. dwukilometrowym odcinku, a wykonawca deklaruje, że ukończy je do 23 lipca. Do jesieni ma być gotowe również zabezpieczenie elektroniczne, czyli system kamer i detektorów.

Z końcem czerwca przestały obowiązywać przepisy o czasowym zakazie przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim; wprowadzono je w związku z kryzysem migracyjnym, potem tłumaczono je również koniecznością zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w związku z budową zapory inżynieryjnej. Weszły one w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r.

Od 1 lipca do 15 września w Podlaskiem obowiązuje - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG; zakaz obowiązuje w całym województwie podlaskim, za wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach granicznych.