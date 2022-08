SG: 21 cudzoziemców próbowało w poniedziałek przedostać się z Białorusi do Polski

21 cudzoziemców próbowało w poniedziałek nielegalnie przedostać się do Polski przez granicę z Białorusią. Byli to m.in. obywatele Libanu, Ugandy i Gwinei. Do tych prób doszło na rozlewiskach granicznych rzek – podała w raporcie z minionej doby Straż Graniczna.

Jak poinformowała we wtorek rano na Twitterze, nielegalni imigranci przekroczyli granicę w rozlewiskach rzek; siedemnaście osób na odcinku, za którego ochronę odpowiada placówka w Białowieży, pozostałe próby miały miejsce w okolicach Michałowa i Nowego Dworu.

Kończą się odbiory techniczne ostatnich elementów stalowej zapory o wysokości pięciu metrów, zbudowanej na długości 186 km granicy z Białorusią. Na już ukończonych i odebranych odcinkach tego ogrodzenia, prowadzone są prace związane z instalacją tzw. bariery elektronicznej, czyli systemu kamer i detektorów. Mają być zakończone do połowy września.

Z końcem czerwca przestały obowiązywać przepisy o czasowym zakazie przebywania w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią w woj. podlaskim i lubelskim. Wprowadzono je w związku z kryzysem migracyjnym, potem tłumaczono je również koniecznością zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w związku z budową zapory inżynieryjnej. Weszły one w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego rozporządzenia, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r.

Od 1 lipca do 15 września w Podlaskiem obowiązuje - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG. Zakaz obowiązuje w całym województwie z wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach.