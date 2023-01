SG: 26 osób próbowało w piątek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

26 cudzoziemców próbowało w piątek nielegalnie dostać się z Białorusi do Polski - podała Straż Graniczna w raporcie z minionej doby. Jak poinformowała, po raz kolejny służby białoruskie pomagały w tym procederze.

Wśród tych 26 osób było jedenaście, które podeszły pod stalową barierę, ale na widok patroli SG wycofały się w głąb Białorusi.

Na odcinku granicy, za który odpowiada placówka graniczna w Czeremsze (Podlaskie), białoruskie służby przyprowadziły cudzoziemców, wydawały im polecenia, kiedy mają próbować pokonać barierę, w rezultacie zawróciły ich w głąb Białorusi. Całe zdarzenie było obserwowane przez operatorów bariery elektronicznej - podała SG w sobotę rano na Twitterze.

Stalowa zapora (bariera) o wysokości 5,5 m powstała w 2022 roku, na odcinku granicy z Białorusią liczącym 186 km długości. Nie zakończyła się jeszcze budowa zapory elektronicznej, która powstaje na nieco ponad 200 km i jest systemem m.in. kamer i czujników.

Do tej pory włączono do użytku siedem odcinków perymetrii, o łącznej długości 127 km. Pozostały do uruchomienia jeszcze cztery o długości ok. 78 km, ale ich odbiór będzie przesunięty w czasie, bo opóźnia się dostawa kamer termowizyjnych.

Od 1 stycznia 2023 r. nie obowiązuje w Podlaskiem zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Obecnie obowiązują tam przepisy o pasie drogi granicznej, a ograniczenia reguluje inne rozporządzenie wojewody - wydane we wrześniu 2021 r., w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE. Pasem drogi granicznej jest - według definicji z ustawy o ochronie granicy państwowej - obszar o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej lub od brzegu wód granicznych albo brzegu morskiego.

Obowiązujący zakaz nie obejmuje właścicieli gruntów leżących w pasie drogi granicznej, oznakowanych szlaków turystycznych i kąpielisk. Teren oznaczony jest tablicami "Pas drogi granicznej - wejście zabronione".