SG: 37 osób próbowało w czwartek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

37 cudzoziemców próbowało dostać się nielegalnie w czwartek z Białorusi do Polski - podała Straż Graniczna w raporcie z minionej doby. Kolejne osoby próbowały sforsować stalową barierę, ale na widok polskich patroli, wycofały się.

Pięć osób próbowało pokonać barierę, zdarzenie obserwowali operatorzy bariery elektronicznej. Po przybyciu polskich patroli, osoby próbujące przejść przez ogrodzenie wycofywały się na Białoruś - poinformowała SG w piątek rano na Twitterze.

Straż Graniczna podała też, że za pomocnictwo przy nielegalnym przekraczaniu granicy zatrzymano minionej doby dwóch Ukraińców i obywatela Mołdawii, którzy przewozili łącznie piętnastu obywateli Afganistanu.

Od początku stycznia SG odnotowała ponad pół tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy i przedostania się do Polski.

Od 1 stycznia 2023 r. nie obowiązuje już w Podlaskiem zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą, niż 200 metrów. Przestało bowiem obowiązywać rozporządzenie wojewody podlaskiego w tej sprawie. Obowiązywało od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. w związku z budową na granicy zapory elektronicznej. Tak SG motywowała swój wniosek o ten zakaz.

Obecnie obowiązują tam przepisy o pasie drogi granicznej, a ograniczenia reguluje inne rozporządzenie wojewody - wydane we wrześniu 2021 roku, w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE. Pasem drogi granicznej jest - wg. definicji z ustawy o ochronie granicy państwowej - obszar o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej lub od brzegu wód granicznych albo brzegu morskiego.

Obowiązujący zakaz nie dotyczy jedynie właścicieli gruntów leżących w pasie drogi granicznej oraz oznakowanych szlaków turystycznych i kąpielisk. Teren oznaczony jest tablicami "Pas drogi granicznej - wejście zabronione".

Na 186 km granicy z Białorusią powstała w ubiegłym roku stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Nie zakończyła się jeszcze budowa zapory elektronicznej, która powstaje na nieco ponad 200 km i jest systemem m.in. kamer i czujników. Do tej pory włączono do użytku siedem odcinków perymetrii, o łącznej długości 127 km. Pozostały do uruchomienia jeszcze cztery o długości ok. 78 km, ale ich odbiór będzie przesunięty w czasie, bo opóźnia się dostawa kamer termowizyjnych.