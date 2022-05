SG: 37 osób próbowało w środę dostać się nielegalnie przez granicę z Białorusi do Polski

37 cudzoziemców próbowało w środę dostać się nielegalnie do Polski przez granicę z Białorusią - podała w raporcie z minionej doby SG. Doszło do incydentów, w stronę patroli polskich służb poleciały kamienie.

Incydenty miały miejsce na odcinku granicy, za którego ochronę odpowiada placówka SG w Nowym Dworze (Podlaskie). "W nocy grupa osób po stronie bialoruskiej kilkukrotnie rzucała kamieniami w stronę polskich patroli" - podała SG w czwartek rano na Twitterze.

Jak poinformowała, od północy zatrzymani zostali też kolejni nielegalni imigranci; grupa 17 obywateli Indii i Syrii przekroczyła graniczną rzekę Świsłocz w okolicach Bobrownik.

Do 30 czerwca obowiązuje czasowy zakaz przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Zakaz jest wprowadzony rozporządzeniem MSWiA. Taki zakaz obowiązywał także od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. Od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.

W rozporządzeniu MSWiA podano, że zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do - jak napisano - eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego.

Trwa budowa zapory na tej granicy. Rzecznik SG por. Anna Michalska informowała w ostatnich dniach, że inwestycja idzie zgodnie z planem, który zakłada, że budowa zakończy się do 30 czerwca. Takie deklaracje składają wykonawcy.