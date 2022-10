SG: 38 cudzoziemców próbowało we wtorek nielegalnie dostać się do Polski z Białorusi

38 cudzoziemców próbowało we wtorek nielegalnie dostać się do Polski przez granicę z Białorusią; byli to m.in. obywatele Iraku, Jemenu i Kongo - podała SG w raporcie z minionej doby. Pięć z tych osób podchodziło pod stalowe ogrodzenie na granicy, ale ostatecznie wycofały się.

Jak podała SG w środę rano na Twitterze, w październiku odnotowano łącznie blisko 1,4 tys. prób (w tym są również podejścia pod stalową barierę) nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Dla porównania Straż Graniczna poinformowała, że w październiku ubiegłego roku takich prób było łącznie blisko 17,5 tys.

Po zbudowaniu stalowego ogrodzenia na granicy z Białorusią, prowadzone są prace związane z uruchomieniem tam tzw. bariery elektronicznej. Gotowe jest już Centrum Nadzoru w Białymstoku, do którego będą trafiać sygnały z urządzeń perymetrycznych i innych z linii granicznej. Na samej granicy ustawiono pierwszy z jedenastu kontenerów teletechnicznych, które będą integrowały działanie elementów bariery elektronicznej, trwa instalacja kamer i kabli detekcyjnych.

Pierwsze jej kilometry mają być uruchomione jeszcze w październiku. Pełne uruchomienie systemu planowane jest na koniec roku.

Od 1 lipca obowiązuje w Podlaskiem - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG. Zakaz obowiązuje do końca listopada w całym województwie, z wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach.

Decyzja ma związek z trwającymi pracami przy budowie zabezpieczeń elektronicznych.