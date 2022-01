SG: 39 714 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej w 2021 roku

W całym 2021 roku doszło do 39 714 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. Dane pokazują, że funkcjonariusze Straży Granicznej byli bohaterami tamtego roku - oceniła.

Rzeczniczka SG na konferencji prasowej podsumowywała sytuację na granicy Polski z Białorusią, gdzie od drugiej połowy 2021 roku narastała presja migracyjna. W ocenie por. Michalskiej funkcjonariusze Straży Granicznej, zwłaszcza ci na pierwszej linii, podołali temu wyzwaniu i byli bohaterami tamtego roku.

"Miniony rok zamknęliśmy na 39 714 próbach nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej" - podkreśliła rzeczniczka SG. Jak podała, rok wcześniej były 122 takie próby. SG zatrzymała 2 800 migrantów, a rok wcześniej - 122.

Wyzwania, z którymi przyszło się zmierzyć formacji, przełożyły się na jej wszystkie piony. "W pionie operacyjno-śledczym okazało się, że liczba postawionych zarzutów +pomocnikom+ w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy wzrosła o 1300 proc. Rok wcześniej, w 2020, postawionych zostało 31 zarzutów. W tym roku zostało postawionych tych zarzutów 426" - wskazała por. Michalska.

Największe wyzwanie, jak zaznaczyła, stanęło przed pionem cudzoziemców. "To, co się działo na granicy polsko-białoruskiej, wymagało od nas zwiększenia liczby miejsc w ośrodkach z 500 do prawie 2,5 tys." - powiedziała rzeczniczka SG. Jak dodała, formacja jest przygotowana do dalszego zwiększania liczby miejsc.

Jak podkreśliła por. Michalska, wyzwanie to też kwestia delegowania funkcjonariuszy na granicę i do ośrodków, zabezpieczenia finansów na utrzymanie cudzoziemców i zwiększenia etatów w ośrodkach. "W 2020 liczba cudzoziemców, którzy przebywali w strzeżonych ośrodkach, to było średnio 300. Teraz to jest 1700 nielegalnych imigrantów, cudzoziemców którzy przebywają w ośrodkach" - zaznaczyła.

"Jeżeli chodzi o liczbę wniosków o ochronę międzynarodową, to w porównaniu z rokiem 2020 ta liczba wzrosła trzykrotnie - z 2600 do prawie 8 tysięcy" - podkreśliła.

W przypadku pionu logistycznego, jak kontynuowała rzeczniczka SG, największym wyzwaniem jest budowa bariery na granicy. Jak zauważyła, Straż Graniczna w swojej 30-letniej historii nigdy nie mierzyła się z taką inwestycją.

Szacowany koszt inwestycji to ponad 1,6 mld złotych. Zapora stanie na 187-kilometrowym odcinku granicy Polski z Białorusią, będzie mierzyć 5,5 m wysokości i zostanie wyposażona w elektroniczne metody zarządzania granicą, jak czujniki ruchu czy kamery. Do zaprojektowania i budowy zapory wybrano firmy Budimex i Unibep. Początkowo zapowiadano, że umowy z wykonawcami zostaną zawarte do połowy grudnia, a budowa ruszy jeszcze w 2021 roku. Zapora ma być gotowa do połowy tego roku.

Por. Michalska zapytana w poniedziałek, kiedy zostaną podpisane umowy, odparła, że w najbliższym czasie. Jak wyjaśniła, doprecyzowywane są warunki techniczne umowy.