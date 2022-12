SG: 42 osoby próbowały dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

42 osoby próbowały we wtorek dostać się nielegalnie z terytorium Białorusi do Polski - podała w środę na Twitterze Straż Graniczna. Zatrzymano też trzy kolejne osoby za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Do zatrzymania tzw. kurierów doszło na terenie działania placówki SG w Bobrownikach. Zatrzymani to trzej Ukraińcy, którzy przewozili w busie dziewięciu Egipcjan. SG podała, że do zatrzymania doszło, gdy samochód, którym jechali, prawdopodobnie wpadł w poślizg i wjechał do rowu.

SG podała, że cudzoziemcy, którzy we wtorek próbowali dostać się do Polski byli z Etiopii, Egiptu, Iraku, Jemenu i Syrii.

Z danych SG wynika, że od początku grudnia odnotowano ponad 700 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W listopadzie zanotowano ponad 2,2 tys. takich prób, w październiku - ponad 2,5 tys.

Trwa instalowanie bariery elektronicznej, która ma być uzupełnieniem stalowego ogrodzenia, zbudowanego na 186 kilometrach granicy z Białorusią. Bariera elektroniczna ma mieć 206 km i obejmie również odcinki, gdzie stalowego ogrodzenia nie ma, np. graniczne rzeki.

Gotowe są już jej dwa pierwsze odcinki, o łącznej długości 37 km wyposażone m.in. w kamery dzienno-nocne i termowizyjne. Według zapowiedzi MSWiA, do końca roku powinna być oddana do użytku cała bariera elektroniczna.

Do końca 2022 r. obowiązuje w Podlaskiem zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 m. Nie dotyczy jedynie odcinków granicy na rzekach.

Zakaz ten na wniosek komendanta Podlaskiego Oddziału SG wydał wojewoda. Zakaz obowiązuje od 1 lipca (był wydłużony po 30 listopada). Uzasadniano go trwającą budową zapory elektronicznej.