SG: 44 osoby próbowały w poniedziałek dostać się nielegalnie do Polski z Białorusi

44 cudzoziemców próbowało w poniedziałek nielegalnie przedostać się do Polski przez granicę z Białorusią. Byli to m.in. obywatele Nigru, Sierra Leone i Konga - podała w raporcie z minionej doby Straż Graniczna. Osoby te przeszły przez granicę, przecinając concertinę.

Na odcinku, za którego ochronę odpowiedzialna jest placówka SG w Narewce, grupa 30 cudzoziemców podeszła pod linię granicy, po przybyciu polskich patroli nielegalni imigranci wycofali się na Białoruś - poinformowała SG we wtorek rano na Twitterze.

Ze statystyk SG wynika, że - od rozpoczętego latem ubiegłego roku kryzysu migracyjnego - było łącznie ponad 45 tys. takich prób nielegalnego przejścia granicy z Białorusi do Polski. Od początku tego roku Straż Graniczna odnotowała 5,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W czerwcu takich prób było dotąd ok. pół tysiąca.

Kończy się budowa stalowej zapory na tej granicy; Straż Graniczna ocenia, że wraz z postępami tej inwestycji, zmniejsza się liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Zapora ma być gotowa do 30 czerwca; do jesieni ma być gotowe również zabezpieczenie elektroniczne, czyli system kamer i detektorów.

W związku z budową tej zapory, do końca czerwca obowiązuje rozporządzenie MSWiA o czasowym zakazie przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Weszło ono w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r.

Od 1 lipca do 15 września w Podlaskiem będzie obowiązywać - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy na odległość 200 metrów.