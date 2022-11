SG: 60 cudzoziemców próbowało w piątek przedostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

60 cudzoziemców próbowało w piątek nielegalnie dostać się do Polski przez granicę z Białorusią, byli to m.in. obywatele Egiptu, Syrii i Jemenu. Kolejna grupa przeprawiła się wpław przez graniczną rzekę Świsłocz - podała SG w raporcie z minionej doby.

Jak podała Straż Graniczna w sobotę rano na Twitterze, tym razem było to w sumie czternaście osób - obywateli Kamerunu, Konga, Wybrzeża Kości Słoniowej, Jemenu i Syrii - które w kilku miejscach wpław pokonały Świsłocz.

Z przekazanych przez SG danych wynika, że w ostatnim czasie właśnie rzeki graniczne są miejscem, gdzie częściej dochodzi do prób przekraczania granicy. Nie ma tam zbudowanego stalowego ogrodzenia, które powstało na 186 km granicy, ale również i te odcinki obejmie powstająca tzw. bariera elektroniczna, która ma mieć 202 km.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik informował w poprzednim tygodniu, że pierwszy 35-kilometrowy odcinek zapory elektronicznej będzie oddany do użytku po 11 listopada, a cała ma być gotowa i oddana do użytku do końca listopada.

SG poinformowała też w sobotę o zatrzymaniu kolejnych osób za pomocnictwo do nielegalnego przekroczenia wschodniej granicy. To m.in. dwaj Gruzini, którzy przewozili jedenastu obywateli Iranu. Nielegalni imigranci najpierw dostali się z Białorusi na Litwę, a stamtąd przewiezieni zostali do Polski.

Od 1 lipca obowiązuje w Podlaskiem - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG. Zakaz obowiązuje do końca listopada w całym województwie, z wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach.

Decyzja ma związek z trwającymi pracami przy budowie zabezpieczeń elektronicznych.