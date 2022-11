SG: 63 cudzoziemców próbowało we wtorek przedostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

63 cudzoziemców próbowało we wtorek nielegalnie dostać się do Polski przez granicę z Białorusią, byli to m.in. obywatele Maroka, Afganistanu, Iraku i Kirgistanu - podała SG w raporcie z minionej doby. Zatrzymano też kolejnego tzw. kuriera.

Straż Graniczna poinformowała w środę rano na Twitterze, że jedna osoba - obywatel Etiopii - została zatrzymana po pokonaniu przez nią wpław granicznej rzeki Świsłocz. Zatrzymany niedaleko Michałowa (Podlaskie) tzw. kurier to obywatel Rumunii, który przewoził siedmiu nielegalnych imigrantów, pochodzących z Syrii i Egiptu.

Od początku miesiąca SG odnotowała w sumie ponad 600 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W październiku było takich prób ponad 2,5 tys.

Trwa budowa tzw. zapory elektronicznej, która ma być uzupełnieniem stalowego ogrodzenia, zbudowanego na 186 km granicy lądowej z Białorusią. Bariera elektroniczna, która ma mieć 202 km, obejmie również odcinki, gdzie stalowego ogrodzenia nie ma, np. graniczne rzeki.

MSWiA informowało niedawno, że pierwszy 35-kilometrowy odcinek zapory elektronicznej będzie oddany do użytku w przyszłym tygodniu.

Od 1 lipca obowiązuje w Podlaskiem - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG. Zakaz obowiązuje do końca listopada w całym województwie, z wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach.

Decyzja ma związek z trwającymi pracami przy budowie zabezpieczeń elektronicznych.