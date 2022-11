SG: 65 cudzoziemców próbowało w środę przedostać się z Białorusi do Polski

65 cudzoziemców próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski - podała w czwartek rano Straż Graniczna. Kilka osób przeprawiło się wpław przez graniczną rzekę Świsłocz.

Jak podała na Twitterze SG, wśród osób, które próbowały minionej doby przekroczyć granicę byli m.in. obywatele Syrii, Jemenu, Egiptu i Kuwejtu.

Na odcinku ochranianym przez funkcjonariuszy placówki SG w Bobrownikach zatrzymano ośmiu Syryjczyków i Egipcjan, którzy przeprawili się wpław przez graniczną rzekę Świsłocz.

SG zatrzymała też cztery osoby pomagające przekroczyć granicę. Szczegółów nie podano.

Z danych SG wynika, że w listopadzie odnotowano blisko 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy. W październiku takich prób było ponad 2,5 tys.; to więcej niż w poprzednich miesiącach.

Na granicy (poza rzekami) zbudowana jest zapora stalowa (186 km). Trwa instalacja zapory elektronicznej, która ma mieć 202 km i będzie też na rzekach. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik informował w ostatnich dniach, że pierwszy 35-kilometrowy odcinek zapory elektronicznej będzie oddany do użytku po 11 listopada, a cała ma być gotowa i oddana do użytku do końca listopada.

Już wcześniej Straż Graniczna informowała, że w podlaskim oddziale SG w Białymstoku gotowe jest Centrum Nadzoru, do którego będą spływać dane z systemu elektronicznego.

Do 30 listopada (od 1 lipca) obowiązuje w Podlaskiem (z wyjątkiem odcinków granicy na rzekach) zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Wojewoda wydał decyzje w tej sprawie na wniosek komendanta Podlaskiego Oddziału SG. Decyzja ma związek z trwającymi pracami przy budowie zabezpieczeń elektronicznych na granicy.

Koszt budowy całej zapory to 1,6 mld zł.