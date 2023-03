SG: 91 cudzoziemców próbowało w poniedziałek przedostać się z Białorusi do Polski

91 cudzoziemców próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski – podała we wtorek rano Straż Graniczna. Kilkanaście osób przeprawiło się pontonem przez graniczną rzekę Świsłocz (Podlaskie).

SG poinformowała na Twitterze, że wśród 91 cudzoziemców, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę, blisko 80 cudzoziemców próbowało pokonać ją na podlaskim odcinku. Zatrzymani cudzoziemcy to obywatele Afganistanu, Iranu, Pakistanu, Iraku i Maroka.

Na terenie ochranianym przez placówkę SG w Krynkach zatrzymano 14 osób, które przeprawiły się wpław przez graniczną rzekę Świsłocz. Byli to Syryjczycy i Jemeńczyk.

SG podała, że była zatrzymano też jedną osobę za pomocnictwo migrantom.

Od początku marca odnotowano ponad 500 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W lutym było to ok. 1,5 tys. prób, w styczniu ponad 1,4 tys.

Obecnie w Podlaskiem obowiązują przepisy o pasie drogi granicznej, a ograniczenia reguluje wydane we wrześniu 2021 r. rozporządzenie wojewody w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE. Pasem drogi granicznej jest - według definicji z ustawy o ochronie granicy państwowej - obszar o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej lub od brzegu wód granicznych albo brzegu morskiego.

Obowiązujący zakaz nie obejmuje właścicieli gruntów leżących w pasie drogi granicznej, oznakowanych szlaków turystycznych i kąpielisk. Teren oznaczony jest tablicami "Pas drogi granicznej - wejście zabronione".

Kończy się budowa na granicy polsko-białoruskiej zapory elektronicznej, czyli systemu kamer i czujników. Jest ona uzupełnieniem - zbudowanej w ub. roku na 186 km granicy - zapory stalowej o wysokości 5,5 m.

Zapora elektroniczna będzie docelowo miała nieco ponad 200 km długości. Gotowych jest 10 z 11 odcinków tej bariery. Obecnie działa ona na 181 km. Trwają jeszcze prace na ostatnim, blisko 25-kilometrowym odcinku, w okolicach Narewki i Białowieży.

W Podlaskiem zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i Siemianówce.