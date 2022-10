SG: 91 cudzoziemców próbowało we wtorek nielegalnie dostać się do Polski z Białorusi

91 cudzoziemców próbowało we wtorek nielegalnie przedostać się do Polski przez granicę z Białorusią; byli to m.in. obywatele Sri Lanki, Erytrei i Sudanu - podała w raporcie z minionej doby Straż Graniczna. Zatrzymano sześciu kolejnych tzw. kurierów przewożących nielegalnych imigrantów od granicy.

Podejrzani o pomocnictwo do nielegalnego przekroczenia granicy, to pięciu Ukraińców i Białorusin. Przewozili łącznie 24 osoby pochodzące m.in. z Algierii, Egiptu i Jemenu - podała SG w środę rano na Twitterze.

W lipcu i sierpniu polska Straż Graniczna odnotowała po ok. 900 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią. We wrześniu tych prób było blisko 1,3 tys. Październik rozpoczął się od rekordowej w ostatnich miesiącach liczby, bo w minioną sobotę SG odnotowała 120 prób w czasie jednej doby; łącznie przez pierwsze cztery dni października SG zanotowała ponad 320 prób.

Po zbudowaniu stalowego ogrodzenia na granicy z Białorusią, prowadzone są jeszcze prace związane z uruchomieniem tam tzw. bariery elektronicznej. Pierwsze jej kilometry mają być uruchomione prawdopodobnie w październiku - mówiła PAP kilka dni temu rzecznik SG por. Anna Michalska.

Pełne uruchomienie systemu złożonego m.in. z sieci detektorów i kamer wraz z Centrum Nadzoru w Białymstoku, do którego będą trafiać sygnały z urządzeń na granicy, planowane jest na koniec roku.

Od 1 lipca obowiązuje w Podlaskiem - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG. Zakaz obowiązuje do końca listopada w całym województwie, z wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach.

Decyzja ma związek z trwającymi pracami przy budowie zabezpieczeń elektronicznych.