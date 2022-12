SG: bariera elektroniczna działa na 55 km granicy z Białorusią

Bariera elektroniczna działa na 55 kilometrach granicy z Białorusią. Straż Graniczna włączyła w piątek kolejny odcinek - podkreśliła rzeczniczka SG porucznik Anna Michalska. Docelowo system kamer i czujników ma chronić ponad 200 kilometrów.

Na polsko-białoruskiej granicy obecnie działają trzy z jedenastu odcinków bariery elektronicznej. Pierwszy, o długości 21 kilometrów, uruchomiony został niedaleko Kuźnicy, a drugi, 16-kilometrowy, w okolicach Szudziałowa i Krynek.

Porucznik Michalska poinformowała, że trzeci, 18-kilometrowy odcinek Straż Graniczna odebrała i uruchomiła w piątek na północ od Kuźnicy, w okolicy Nowego Dworu.

Bariera łącznie działa już na 55 kilometrach. Granicę monitoruje tam ponad 800 kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych. Sygnały z systemu spływają do Centrum Nadzoru w Białymstoku, które o sytuacji na granicy informuje patrole SG.

Rzeczniczka formacji podkreśliła, że na odcinkach, na których działa już elektronika, próby nielegalnego przekroczenia granicy nie są skuteczne. "Widzimy i obserwujemy na bieżąco, co się dzieje. Dokładnie wiemy, ile osób próbuje przejść przez zaporę na granicy, ile ewentualnie osób jest po stronie polskiej. Patrole są tam natychmiast wysyłane" - zaznaczyła por. Michalska.

Do odebrania, uruchomienia i skalibrowania pozostało osiem odcinków bariery, z których niektóre są już gotowe. SG planuje, że cały system będzie działać do końca roku. Nie wyklucza jednak opóźnień w przypadku jednego z odcinków położonego na trudnym terenie.

Barierę elektroniczną wykonuje Elektrotim, a jej koszt to ok. 343 mln zł. Docelowo ma zabezpieczyć około 206 kilometrów. Będzie wyposażona w ok. 3 tysięcy kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, 400 km kabli detekcyjnych oraz 11 kontenerów teletechnicznych. Według MSWiA bariera ma być gotowa do końca roku.

Latem na podlaskiej części granicy z Białorusią ukończono zaporę fizyczną, czyli 5,5-metrowy płot ze stalowych przęseł zwieńczony drutem żyletkowym. Ogrodzenie stoi na 186 kilometrach. Bariera elektroniczna obejmie również te odcinki, gdzie go nie ma, np. graniczne rzeki.

Zapora na granicy to odpowiedź na trwającą od połowy 2021 roku presję migracyjną organizowaną przez białoruski reżim.

Koszt całej inwestycji to ok. 1,6 mld złotych.