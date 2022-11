SG: blisko 90 cudzoziemców próbowało w niedzielę przedostać się z Białorusi do Polski

87 cudzoziemców próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski - podała w poniedziałek rano Straż Graniczna. Ponad 20 osób przeprawiło się wpław przez graniczną rzekę Świsłocz (Podlaskie).

Jak podała na Twitterze SG, wśród osób, które próbowały minionej doby przekroczyć granicę byli m.in. obywatele Kamerunu, Kongo, Egiptu i Wybrzeża Kości Słoniowej.

Na terenie ochranianym przez placówki SG w Bobrownikach i Krynkach zatrzymano 21 obywateli Syrii, Ghany, Turcji, Komorów i Nigerii, którzy przeprawili się wpław przez rzekę Świsłocz.

Z przekazanych przez SG danych wynika, że w ostatnim czasie właśnie rzeki graniczne są miejscem, gdzie częściej dochodzi do prób przekraczania granicy. Nie ma tam zbudowanego stalowego ogrodzenia, które powstało na 186 km granicy, ale również i te odcinki obejmie powstająca tzw. bariera elektroniczna, która ma mieć 202 km.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik informował w poprzednim tygodniu, że pierwszy 35-kilometrowy odcinek zapory elektronicznej będzie oddany do użytku po 11 listopada, a cała ma być gotowa i oddana do użytku do końca listopada.

Od 1 lipca obowiązuje w Podlaskiem - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG. Zakaz obowiązuje do końca listopada w całym województwie, z wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach.

Decyzja ma związek z trwającymi pracami przy budowie zabezpieczeń elektronicznych.