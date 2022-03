SG: do Polski próbowało się dostać nielegalnie z Białorusi 86 osób, najwięcej od początku roku

86 cudzoziemców próbowało minionej doby nielegalnie dostać się do Polski przez granicę z Białorusią - podała w sobotę Straż Graniczna. Poinformowała, że to najwięcej osób od początku roku.

Na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 86 cudzoziemców, obywateli m.in. Iraku, Jemenu, Nigerii i Syrii - podała w sobotę rano na Twitterze Straż Graniczna. "To najwięcej od początku tego roku" - podkreśliła we wpisie.

"Na odcinku PSG Bobrowniki zatrzymano grupę 19 nielegalnych imigrantów - osoby przeszły przez rzekę Świsłocz" - poinformowała SG.

Do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Weszło ono w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. Wcześniej na tym terenie od 2 września do 30 listopada 2021 r. obowiązywał stan wyjątkowy.

W rozporządzeniu podano, że dalszy zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do - jak napisano - eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego.

Trwa budowa zapory chroniącej granicę.