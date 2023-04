SG dotarła do filmu instruktażowego dla tzw. kurierów nielegalnych migrantów

Podlaski Oddział SG opublikował w czwartek odkryty w internecie film, który wygląda jak instruktaż organizatorów nielegalnej migracji skierowany do potencjalnych tzw. kurierów, czyli kierowców przewożących od granicy z Białorusią cudzoziemców, którzy ją nielegalnie przekroczyli.

Jak podała mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik Podlaskiego Oddziału SG, jego funkcjonariusze dotarli do materiału filmowego, który pokazuje, jak wygląda proces rekrutacji tzw. kurierów przez służby białoruskie. Jak powiedziała PAP, na film, który SG opublikowała w czwartek m.in. na swoim Twitterze, natrafiono podczas działań operacyjnych dotyczących przestępczości związanej z nielegalną migracją.

Film ma nieco ponad dwie minuty, ostatnia jego część to zdjęcia polskiej Straży Granicznej pokazujące m.in. pościgi za kurierami. W pierwszej części filmu osoba zza kadru wyjaśnia po rosyjsku, jakie są zadania kurierów i oczekiwania wobec nich, zaznacza, że to działalność nielegalna. Padają też stawki za transport jednego nielegalnego migranta, które - jak wyjaśnia ten mężczyzna - zależne są od odległości i sezonu; w sezonie to kwota 600-700 euro za osobę.

Straż Graniczna podkreśla, że to kolejne potwierdzenie, iż cały proceder nielegalnego przekraczania polsko-białoruskiej granicy jest "sztucznie wywołany oraz nadzorowany przez białoruskie służby i grupy przestępcze z nimi współpracujące". Zwraca uwagę, że to dochodowy, nielegalny interes, a przestępcy są w swoich działaniach coraz bardziej zdeterminowani.

Przypomina, że praktyką staje się to, iż kurierzy jeżdżą w grupach po kilka samochodów, często pilotowani przez jeszcze jeden pojazd, który cudzoziemców nie przewozi, poruszają się z dużą prędkością, ignorują zasady ruchu drogowego i próbują uciekać przed kontrolami. W ostatnim czasie zdarzały się też wypadki z ich udziałem.

Oferty dla tzw. kurierów przedstawiane są m.in. w filmach instruktażowych, umieszczanych w mediach społecznościowych w grupach, gdzie cudzoziemcy poszukują pracy - informuje SG w komunikacie dołączonym do takiego filmu.

Od początku roku w województwie podlaskim pogranicznicy zatrzymali blisko 250 osób podejrzanych o pomocnictwo lub organizację nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski. W pierwszych czterech miesiącach ub. roku było to odpowiednio 88 osób.

Za pomocnictwo w organizowaniu innym osobom nielegalnego przekraczania granicy RP grozi do 8 lat więzienia. SG przypomina przy tym, że wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych pod takim zarzutem, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce, zostaje równolegle z karnym wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają oni również zakaz wjazdu do państw strefy Schengen na czas od 5 do 10 lat.