SG: funkcjonariusze odnaleźli Syryjkę zostawioną w lesie przez aktywistów

Funkcjonariusze Straży Granicznej odnaleźli na granicy 27-letnią obywatelkę Syrii, której szukał mąż. Cudzoziemkę samą w lesie pozostawili aktywiści, z którymi skontaktowali się przemytnicy. Kobieta nie była w stanie iść, a pozostała część grupy imigrantów odeszła - poinformowała w czwartek Straż Graniczna.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Do zdarzenia doszło w środę w nocy. Jak przekazała Straż Graniczna kobieta przyleciała do Moskwy, a następnie przewieziono ją samochodem do Mińska. "Syryjka razem z tą grupą osób przekroczyła nielegalnie granicę. Byli prowadzeni przez dwóch przewodników. Przeszli na stronę polską. Ci przemytnicy powiedzieli, że mają numery do aktywistów i zadzwonili po nich" - powiedziała PAP rzeczniczka SG por. SG Anna Michalska.

Dodała, że wtedy grupa imigrantów rozdzieliła się na dwie części. "Część poszła z przemytnikami, a aktywiści zostali z drugą grupą, która również niebawem odeszła. Niestety kobieta ta miała problem ze spuchniętymi nogami i nie była w stanie iść dalej. Została więc zostawiona sama" - poinformowała Michalska.

Jak podała Syryjka skontaktowała się wówczas z mężem, podając mu swoją lokalizację. Wtedy mężczyzna legalnie mieszkający w Niemczech poprosił funkcjonariuszy o pomoc. Kobietę odnaleziono i zabrano do szpitala. Została zbadana i opuściła już szpital. Jest bezpieczna i spotkała się z mężem. "Złożyła wniosek o ochronę międzynarodową. Procedury w tej sprawie zostały rozpoczęte" - podała Michalska.

Jak przekazała SG, po raz kolejny potwierdziło się, że aktywiści są w kontakcie nie tylko z cudzoziemcami po stronie białoruskiej, ale również z organizatorami nielegalnego przekraczania granicy. "Nie poinformowali służb i pozostawili cudzoziemców w lesie narażając ich życie i zdrowie" - napisała w komunikacie SG.

"To jest wręcz zachęcające, żeby te osoby nielegalnie przekraczały granice, bo skoro oni im oferują pomoc, to te wszystkie osoby idą potem przez bagna, rzeki, narażając swoje życie i zdrowie. Jeżeli to są aktywiści, którzy mają siłę i chcą, to niech im zorganizują legalne drogi do Europy" - zaznaczyła por. Michalska.

Straż Graniczna poinformowała też, że do placówki w Białowieży wpłynęło w środę zapytanie od jednej z posłanek o grupę cudzoziemców, z którą obywatelka Syrii nielegalnie przekroczyła granicę. W tym czasie SG nic jeszcze o tej grupie nie wiedziała.