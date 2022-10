SG: gotowe jest Centrum Nadzoru, które będzie odbierać sygnały z bariery elektronicznej

Centrum Nadzoru, które będzie odbierać sygnały z bariery elektronicznej, jest gotowe, rozpoczęły się odbiory. Przy granicy stoi też pierwszy kontener teletechniczny. Ruszyła instalacja kamer i kabli detekcyjnych - poinformowała PAP rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.

Budowa bariery elektronicznej trwa od czerwca. Jej wykonawcą jest Elektrotim. Na granicy stoi już bariera fizyczna, czyli pięciometrowy płot ze stalowych przęseł zwieńczony drutem żyletkowym.

Rzeczniczka SG poinformowała PAP w piątek, że gotowe jest Centrum Nadzoru w Białymstoku. Rozpoczęła się procedura odbiorów. To do tego centrum będą docierały zapisy z kamer i czujników ruchu. Służbę będzie pełnić tam specjalna komórka. Funkcjonariusze będą monitorować wszystkie zdarzenia w pobliżu bariery, w tym próby jej pokonywania.

Por. Michalska przekazała ponadto, że przy granicy z Białorusią stanął też pierwszy z jedenastu kontenerów technicznych. To miejsca, które będą integrowały pozostałe elementy perymetrii.

Rzeczniczka SG wyjaśniła, że dzięki ustawieniu kontenera ruszyła instalacja pierwszych kamer dziennych i termowizyjnych. Przy granicy montowane są także kable detekcyjne.

Bariera elektroniczna zabezpieczy 202 kilometry granicy z Białorusią. Por. Michalska zaznaczyła, że na większości odcinków stoją już słupy pod kamery i ułożone są kable zasilające i transmisyjne.

"W najbliższych tygodniach będziemy uruchamiać pierwsze odcinki bariery" - poinformowała rzeczniczka SG.

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej, której łączny koszt to ok. 1,6 mld zł, jest odpowiedzią na presję migracyjną, która przybierała na sile od wiosny 2021 roku. Od tamtego czasu gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. Jak wielokrotnie podkreślały służby, to efekt celowych działań białoruskiego reżimu.