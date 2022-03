SG i Frontex zorganizowały 4 loty do Tadżykistanu i Kirgistanu dla uchodźców z Ukrainy

Straż Graniczna i Agencja Frontex zorganizowały cztery loty czarterowe do Tadżykistanu i Kirgistanu dla obywateli tych państw, którzy uciekli z Ukrainy do Polski. Do swojego kraju wróciło tymi lotami prawie 700 cudzoziemców - przekazała SG.

Straż Graniczna poinformowała w poniedziałek, że we współpracy z Agencją Frontex organizuje loty dla obywateli państw trzecich, którzy uciekli do Polski z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.

"Cudzoziemcy, którzy ewakuowali się z Ukrainy i chcą wrócić do krajów pochodzenia, zgłaszają się dobrowolnie do swoich ambasad, które z kolei informują o takich osobach Straż Graniczną" - wyjaśniła SG.

Formacja podała, że w ostatni piątek został zorganizowany lot powrotowy do Tadżykistanu, dzięki któremu do swojej ojczyzny wróciło 106 obywateli tego kraju.

"Do tej pory Straż Graniczna, wspólnie z Agencją Frontex, zorganizowała już 4 loty czarterowe do Tadżykistanu i Kirgistanu - w dniach 10, 11, 18 i 25 marca" - poinformowała SG.

Dzięki współpracy Frontexu i SG do swojego kraju wróciło prawie 700 cudzoziemców. "Do Tadżykistanu wróciło 529 osób, do Kirgistanu - 169 osób" - przekazała Straż Graniczna.