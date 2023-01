SG: liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej spadła o ponad 60 proc.

Dzięki zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy SG i powstaniu bariery na granicy polsko-białoruskiej liczba prób nielegalnego przekroczenia tej granicy spadła o ponad 60 proc. - powiedziała PAP rzeczniczka SG por. Anna Michalska.

Michalska zaznaczyła, że m.in. dzięki barierze granicznej liczba prób nielegalnego przedostania się migrantów przez granicę z Białorusi do Polski spadła o ponad 60 proc. - z 40 tys. w 2021 r. do 15,7 tys. w 2022 r.

Dodała, że w tym samym czasie na granicy polsko-łotewskiej liczba ta wzrosła o prawie 40 proc - z 3,9 tys. do 5,3 tys., a na granicy białorusko-litewskiej utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie.

Wskazała ponadto, że podwoiła się liczba nielegalnych migrantów zatrzymywanych przy granicy polsko-litewskiej. "Straż Graniczna zatrzymała w minionym roku na tym odcinku granicy aż 722 cudzoziemców, a w 2021 r - 317. Pokazuje to, że cudzoziemcy częściej zaczęli wybierać szlak nielegalnej migracji z Białorusi do Litwy i dalej do innych krajów Europy Zachodniej" - powiedziała Michalska.

Przypomniała, że granica polsko-litewska jest granicą wewnętrzną Unii Europejskiej, kontrole graniczne nie są tam prowadzone, ale funkcjonariusze SG działają na drogach dojazdowych do granicy, stąd zatrzymani cudzoziemcy.

Rzeczniczka SG dodała, że prawie trzykrotnie wzrosła liczna organizatorów i pomocników w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy zatrzymanych przy granicy z Litwą - z 53 w 2021 r. do 145 w 2022 r.

"Organizatorzy nie tylko przyjeżdżają po migrantów pod granicę polsko-litewską, ale również jeżdżą na Litwę - pod granice z Białorusią i stamtąd próbują wywieźć cudzoziemców przez Polskę do innych krajów Europy Zachodniej" - powiedziała.

Przypomniała, że presja migracyjna w 2021 r. zaczęła się dopiero w drugiej połowie roku - dokładnie od sierpnia 2021, kiedy to na granicy polsko-białoruskiej odnotowano 3,5 tys. prób w ciągu miesiąca.

"Trudno ocenić jaka byłaby skala tej presji w 2022 r. gdyby nie stanowcza postawa polskiej Straży Granicznej, a także powstania bariery na granicy. Oceniając zaangażowanie reżimu białoruskiego w organizowanie nielegalnej migracji i to, jak szeroko reklamowany był ten szlak, mogłaby to być w ciągu całego roku nawet dwukrotność prób z 2021, czyli nawet 80-90 tys." - powiedziała Michalska.