SG ma w tym tygodniu włączyć kolejne odcinki bariery elektronicznej na granicy z Białorusią

Straż Graniczna planuje w tym tygodniu włączyć dwa kolejne odcinki bariery elektronicznej na granicy z Białorusią o długości łącznie 35 kilometrów - powiedziała PAP rzeczniczka SG por. Anna Michalska. System obecnie działa na 37 km. Docelowo ma chronić ponad 200 km.

Pierwszy odcinek bariery elektronicznej na granicy z Białorusią o długości 21 kilometrów uruchomiony został 18 listopada niedaleko Kuźnicy (woj. podlaskie). Kolejny, 16-kilometrowy odcinek w okolicach Szudziałowa i Krynek, działa od piątku.

Rzeczniczka Straży Granicznej poinformowała w środę, że w tym tygodniu formacja planuje odebrać i uruchomić dwa kolejne odcinki na północ od Kuźnicy, w okolicy Nowego Dworu i Lipska. Odcinki te mają długość łącznie 35 km. System kamer i czujników ruchu na granicy będzie więc działał na 72 kilometrach. Do odebrania zostanie 7 odcinków.

Sygnały z tego sytemu spływają do Centrum Nadzoru w Białymstoku. Straż Graniczna podkreśla, że tam, gdzie system już działa, nie było w ostatnich dniach żadnych prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Barierę elektroniczną wykonuje Elektrotim, a jej koszt to ok. 343 mln zł. Docelowo ma zabezpieczyć około 206 kilometrów. Będzie wyposażona w ok. 3 tysięcy kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, 400 km kabli detekcyjnych oraz 11 kontenerów teletechnicznych. Według MSWiA bariera ma być gotowa do końca roku.

Latem na podlaskiej części granicy z Białorusią ukończono zaporę fizyczną, czyli 5,5-metrowy płot ze stalowych przęseł zwieńczony drutem żyletkowym. Ogrodzenie stoi na 186 kilometrach. Bariera elektroniczna obejmie również te odcinki, gdzie go nie ma, np. graniczne rzeki.

Zapora na granicy to odpowiedź na trwającą od połowy 2021 roku presję migracyjną organizowaną przez białoruski reżim.

Koszt całej inwestycji to ok. 1,6 mld złotych.