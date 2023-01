SG: nadal obowiązuje zakaz wejścia na pas drogi granicznej o szerokości 15 m

Choć nie przedłużono zakazu zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 m, to nadal obowiązuje zakaz wejścia na pas drogi granicznej o szerokości 15 m - podkreśliła rzeczniczka SG por. Anna Michalska. Tylko pierwszego dnia tego roku mandaty za złamanie zakazu otrzymały dwie osoby.

"Przypominamy, że choć od 01.01 nie przedłużono zakazu zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 m, to obowiązuje zakaz wejścia na pas drogi granicznej(15 m od linii granicy)" - napisała w poniedziałek na Twitterze Straż Graniczna.

Dodała, że tylko w pierwszym dniu tego roku za złamanie tego zakazu ukarane mandatami zostały dwie osoby, które spacerowały przy barierze granicznej w pobliżu Białowieży. Mieszkańcy Warszawy otrzymali po 500 zł mandatu.

Zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 m obowiązywał do 31 grudnia i był związany z pracami przy instalacji elektronicznych elementów zapory na granicy polsko-białoruskiej.

Został wprowadzony 1 lipca ubiegłego roku, najpierw obowiązywał do 15 września, potem został przedłużony do 30 listopada, a następnie do końca grudnia; zastąpił obowiązujący przez dziesięć miesięcy zakaz przebywania w 183 miejscowościach w województwach podlaskim i lubelskim leżących w obszarze przygranicznym.

Od 1 stycznia obowiązuje wydane we wrześniu 2021 roku rozporządzenie wojewody w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE. Zakaz ten nie dotyczy jedynie właścicieli gruntów leżących w pasie drogi granicznej oraz oznakowanych szlaków turystycznych i kąpielisk. Teren oznaczony jest tablicami "Pas drogi granicznej - wejście zabronione".

Definicję pasa drogi granicznej znaleźć można w ustawie o ochronie granicy państwowej. To obszar o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej lub od brzegu wód granicznych albo brzegu morskiego.